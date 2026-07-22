Enterrados los restos de varios mártires de la escuela de Minab en sus tumbas

Bandar Abás,- Este miércoles por la mañana, las familias de los mártires de Minab, la población y los responsables provinciales se reunieron para rendir homenaje, en una ceremonia, a la memoria de aquellos estudiantes que el 28 de febrero de 2026 (9 de Esfand de 1404) fueron martirizados en su aula a manos del régimen criminal de Estados Unidos.

En esta solemne ceremonia, 68 fragmentos de los cuerpos de estas flores marchitas, que evocan una de las más amargas tragedias humanas contemporáneas, fueron devueltos, tras meses de espera y anhelo, a sus cuerpos principales para encontrar el descanso eterno en el cementerio de los mártires de Minab.

El director general de la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos de la provincia de Hormozgan anunció: “Después de más de cuatro meses de esfuerzo y labores de búsqueda, se han identificado 68 fragmentos de los cuerpos puros de 34 mártires que habían sido enterrados anteriormente, y han sido preparados para ser unidos a sus cuerpos”.

Ataolá Navaki, al margen de esta ceremonia, señalando que esta operación técnica se llevó a cabo tras cuatro meses de esfuerzo ininterrumpido en el lugar del suceso, afirmó: “Después de enviar las muestras a los centros especializados de genética y verificar su identidad de manera definitiva, y con la cooperación del Consejo de Seguridad y el consentimiento de las familias de los mártires, se prepararon los trámites para la reintegración de estos restos a los cuerpos anteriores, de modo que los cuerpos puros de los mártires descansen por completo en el cementerio de los mártires de Minab”.

“Cuatro cuerpos, que permanecieron semicalcinados pero intactos, fueron enterrados en sus lugares designados, y el resto de los restos fueron depositados de forma conjunta en la tumba de los mártires de Shajareh Tayyebeh”, señaló.