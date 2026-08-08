Arbaín: del mayor encuentro humano a la necesidad de una narrativa mundial

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Dr. Táher al-Hashemi, pensador egipcio y miembro de la Asamblea General del Foro Mundial Ahlulbait (PB), en un discurso titulado «El Arbaín del Imam Huséin (P) y la responsabilidad de los medios en la presentación de este fenómeno mundial», enviado a la Agencia de Noticias ABNA, afirmó: hablar del Arbaín del Imam Huséin (P) ya no es simplemente hablar de una conmemoración religiosa, sino hablar de uno de los mayores fenómenos humanos y civilizatorios de la era contemporánea. Esta marcha multitudinaria, que pese a todos los desafíos de seguridad, políticos y económicos, se celebra cada año con un esplendor renovado, exhibe un modelo sin igual de solidaridad social, convivencia humana, servicio voluntario, generosidad, sacrificio y abnegación; valores que hoy, más que en cualquier otro momento, son necesarios para la sociedad humana.

El Arbaín: un fenómeno civilizatorio ignorado por los medios del mundo

Al subrayar que «sin embargo, esta gran verdad civilizatoria aún no ha sido reflejada como merece en los medios de comunicación mundiales», agregó: en muchos casos, somos testigos de un silencio deliberado o una negligencia evidente hacia este acontecimiento, mientras que sucesos de alcance e impacto mucho menores reciben una amplia difusión. Esta ausencia no puede explicarse únicamente por consideraciones profesionales o criterios periodísticos, sino que en parte se debe a la naturaleza del mensaje del movimiento del Imam Huséin (P); un mensaje basado en la libertad, la dignidad humana y la lucha contra la opresión, valores que no siempre coinciden con los intereses de las corrientes que intentan mantener bajo su propio monopolio el relato mediático y la formación de la opinión pública mundial.

Táher al-Hashemi, al referirse a los intentos de ciertas corrientes por reducir la repercusión mediática del Arbaín, añadió: estos intentos se manifiestan a veces ignorando el evento, a veces distorsionándolo y otras veces reduciéndolo a una simple conmemoración religiosa, cuando en realidad el Arbaín es un mensaje humano y universal para toda la humanidad; un mensaje en el que participan musulmanes y no musulmanes, árabes y no árabes, todos los cuales experimentan un ejemplo concreto de ética, solidaridad y sacrificio.

La misión de los medios: presentar el Arbaín al mundo con el lenguaje de hoy

Por ello, la responsabilidad de los medios comprometidos de hoy no se limita a la simple transmisión de noticias, sino que su misión principal consiste en generar conciencia y presentar nuevamente el Arbaín al mundo con el lenguaje y la literatura contemporáneos; presentarlo como un fenómeno civilizatorio y humano digno de estudio, investigación y reflexión. El mundo actual no solo necesita ver imágenes de multitudes millonarias, sino que debe conocer la filosofía de la formación de esta enorme congregación y comprender cómo una creencia religiosa ha sido capaz de generar semejante nivel de orden, servicio gratuito, solidaridad social, seguridad pública, tolerancia y actividad voluntaria.

A continuación, refiriéndose a la gran capacidad de los medios modernos en la era actual, agregó: los medios modernos disponen hoy de herramientas que no existían en las décadas pasadas; desde plataformas digitales e inteligencia artificial hasta la producción de documentales, macrodatos y la capacidad de difusión en diversos idiomas. Sin embargo, es lamentable que nuestra presencia en muchos de estos ámbitos aún no esté a la altura de la magnitud de este acontecimiento. El Arbaín va más allá de una conmemoración local o regional, y merece ser presentado en el marco de un proyecto mediático mundial; un proyecto que se dirija a todos los seres humanos, sin distinción de fronteras geográficas, y que presente al mundo al Imam Huséin (P) como símbolo universal de justicia, libertad y dignidad humana.

Del periodismo estacional al proyecto mediático mundial del Arbaín

El Dr. al-Hashemi subrayó: hoy, más que en cualquier otro momento, necesitamos superar el periodismo estacional para avanzar hacia un periodismo institucionalizado; pasar de la reacción a la iniciativa, y transitar de un discurso limitado a las audiencias internas hacia un discurso global que se apoye en el lenguaje de la ciencia, las estadísticas, la documentación, las investigaciones académicas y los medios digitales de gran influencia; de manera que el Arbaín se convierta en un tema permanente en las universidades, los centros de investigación y los medios internacionales, y no simplemente en una noticia pasajera en determinadas fechas.

Debe prestarse una atención especial a la formación de profesionales especializados en medios de comunicación; personas que combinen el conocimiento intelectual con la habilidad profesional y que sean capaces de dirigirse a las diversas culturas con un lenguaje y un estilo adecuados a cada sociedad, alejados del sensacionalismo y de una literatura incomprensible o poco eficaz para la audiencia mundial. Hoy la batalla principal es la batalla de las conciencias; una batalla que no se gestiona con consignas, sino con información precisa, imágenes impactantes, narrativa humana y una producción mediática profesional.

A continuación agregó: el Arbaín del Imam Huséin (P) no es solamente la conmemoración de un hecho histórico, sino una escuela siempre viva para la formación del ser humano, el despertar de la conciencia y la institucionalización de la cultura de la justicia, el sacrificio y la responsabilidad social. Si los medios logran presentar correctamente estas dimensiones civilizatorias al mundo, no solo habrán servido a una conmemoración religiosa, sino que ofrecerán a la humanidad un modelo civilizatorio del Islam; un modelo capaz de dialogar con el mundo y participar en la construcción de un futuro más justo y más humano.

El papel del Foro Mundial Ahlulbait (PB) en la formación del relato internacional del Arbaín

Al dirigirse a los foros religiosos e internacionales, como el Foro Mundial Ahlulbait (PB), al-Hashemi añadió: esperamos que el Foro Mundial Ahlulbait (PB) pueda desempeñar un papel pionero en la puesta en marcha de proyectos mediáticos internacionales, establecer colaboraciones eficaces con centros científicos y mediáticos del mundo, apoyar la producción de documentales e investigaciones multilingües, y respaldar las iniciativas digitales que dan a conocer al mundo este fenómeno sin igual; medidas que tanto concuerdan con el carácter universal del mensaje del Imam Huséin (P) como pueden contribuir a corregir la imagen existente y fortalecer el diálogo civilizatorio entre las naciones.

Pedimos a Dios Todopoderoso que conceda a todos el éxito en el servicio a la escuela de Ahlulbait (PB) y que nos cuente entre los verdaderos seguidores del camino del Imam Huséin (P) y entre quienes invitan a sus ideales con sabiduría y clarividencia; ciertamente, Él es Quien escucha y responde las súplicas.