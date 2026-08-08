Debates sobre el Mahdismo (1) | Todos esperan la llegada del Salvador

La serie de debates sobre el Mahdismo bajo el título «Hacia la sociedad ideal», con el objetivo de difundir las enseñanzas y conocimientos relacionados con el Imam Mahdi (que Dios apresure su noble venida), se presenta a ustedes, estimados lectores.

Quizás se haya preguntado por qué nuestro mundo, un mundo que debería estar lleno de amor y bondad, está plagado de opresión y tiranía. ¿Hasta cuándo debe el ser humano presenciar tanta injusticia y discriminación?

¿Por qué algunos, debido a la opresión de los tiranos, deben vivir en la pobreza absoluta y no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades más básicas? ¿Por qué algunos deben sufrir opresión simplemente por el color de su piel? ¿Por qué debemos ser testigos de niños cuyos huesos se notan a través de la piel por el hambre? ¿Hasta cuándo debemos presenciar cómo se destruyen los hogares de personas inocentes bajo los bombardeos de aviones militares? ¿Hasta cuándo debemos ver a padres y madres cargando en sus brazos a sus hijos inocentes y cubiertos de sangre?

¿Bajo el respaldo de qué persona y bajo qué esperanza se resolverán estos problemas? ¿Quién va a responder a los responsables de todos estos crímenes e injusticias? ¿En qué tribunal terrenal se hará justicia para estos oprimidos? Y decenas de otras preguntas que ocupan la mente de cualquier ser humano libre.

Pero existen otras preguntas, más allá de los asuntos mundanos, que pueden captar la atención de una persona reflexiva.

Por ejemplo, ¿cuál es la historia de esta vida? ¿Cuál es mi relación, como ser humano, con el Dios que ha colocado los elementos de este universo extraño y complejo en un orden tan perfecto y ha asignado una tarea específica a cada uno de ellos? En resumen, no se puede ser negligente o indiferente respecto a cómo guiarnos y cómo mantener esta conexión.

Estas no son preguntas que se puedan ignorar fácilmente, ya que nosotros, como seres humanos, estamos dotados con la facultad de la razón. Una razón que nos obliga a pensar; y qué lamentable es si todo el ser de una persona se llena de placeres carnales y animales, y su reino interior permanece vacío y desprovisto de la luz de la reflexión y el pensamiento. ¡Qué gran y extraña pérdida!

Los temas y preguntas planteados pueden ser una motivación que nos obligue a buscar y a indagar, buscando algo o alguien que pueda ser una respuesta a nuestras preguntas y un bálsamo para nuestros dolores.

Y esto es precisamente a lo que se hace referencia como «esperanza»; la esperanza de guía, la esperanza de salvación, la esperanza en un futuro brillante.

Una esperanza y una salvación que emergen en forma de un «Salvador», en forma de un «Guía». Un salvador y guía cuya llegada ha sido anunciada en todas las religiones.

Judíos, cristianos, musulmanes, zoroastrianos, hindúes, budistas, e incluso muchos que no siguen ninguna religión, consideran la esperanza en la llegada del Salvador como una parte inseparable de sus creencias. Una creencia que, en momentos de angustia y dificultades, es fuente de consuelo y un alivio para sus penas y dolores.

La promesa de la llegada del Salvador en el Islam

En la religión del Islam y en la escuela del chiismo, también se habla abundantemente de su llegada. Alguien que vendrá y llenará la tierra, que ha sido colmada de opresión y tiranía, con justicia y equidad. Alguien que será la esperanza de los oprimidos del mundo y el enemigo de los tiranos y opresores. Alguien con cuya reaparición Dios completará Su gracia sobre Sus siervos; con la diferencia de que, según la creencia chiíta, el Salvador de la humanidad vive actualmente entre la gente sin ser reconocido, hasta que Dios Todopoderoso le permita darse a conocer y reaparecer. Por lo tanto, en la creencia chiíta, la reaparición significa que el Salvador se hace conocido.

Este debate continuará…