Reapertura de Ormuz, sujeta a aceptación de condiciones de Irán por EEUU

El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el segundo general de brigada Hosein Mohebi, en declaraciones a los periodistas al margen de la ceremonia conmemorativa del Día del Periodista, celebrada este sábado en la ciudad portuaria de Bandar Abás, subrayó que el estrecho de Ormuz no es para Irán simplemente una vía marítima de carácter económico, sino también un componente de su poder geográfico y estratégico.

Añadió que su reapertura depende de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Irán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales. “Cuando Washington acepte las condiciones iraníes, el estrecho de Ormuz será reabierto sin duda”, recalcó.

Según el vocero castrense iraní, la reapertura del estrecho de Ormuz está sujeta a los mecanismos y condiciones específicos de la República Islámica de Irán y no guarda relación con las negociaciones entre Irán y Omán.

El general Mohebi felicitó a los periodistas con motivo del Día del Periodista y explicó que su presencia en la provincia sureña de Hormozgán tenía como objetivo agradecer los esfuerzos incansables de los profesionales de los medios de esta provincia, que se encuentran en primera línea de confrontación con el enemigo y bajo sus ataques.

Señaló que esta presencia constituye un mensaje claro para el enemigo: los medios de comunicación iraníes permanecen firmes incluso bajo los bombardeos y el enemigo debe inclinarse ante su voluntad.

En un comunicado emitido con motivo del Día Nacional del Periodista en Irán, el CGRI elogió esta misma jornada el papel de los periodistas a la hora de informar a la población y mantener la esperanza, la conciencia y la veracidad en circunstancias difíciles.

El Cuerpo de Guardianes afirmó que el reconocimiento por parte de medios extranjeros del fracaso del presidente estadounidense, Donald Trump, en la guerra contra Irán es resultado de los esfuerzos de los medios de comunicación revolucionarios iraníes para contrarrestar la campaña de desinformación del enemigo.

“Los medios de comunicación de todo el mundo, reconociendo el fracaso de Washington para imponerse a la República Islámica, hablan abiertamente de la ‘derrota’ de Trump y de la ‘trampa creada por él mismo’ en su guerra contra Irán”, ha constatado el comunicado.