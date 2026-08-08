Después de 120 años de espera: se inauguró la primera mezquita de la región de Pljevlja en Montenegro

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): según Al-Alukah, en un acontecimiento histórico y esperanzador para la comunidad musulmana de la región balcánica, la primera mezquita de la región de «Pljevlja» (Pljevlja), en Montenegro, fue inaugurada tras casi 120 años de espera, con la entusiasta participación de la población y de destacadas personalidades religiosas.

Esta mezquita de nueva construcción, ubicada en la aldea de «Odžak» (Odžak), en las afueras de la ciudad de Pljevlja, representa un gran paso hacia la revitalización del patrimonio islámico y el fortalecimiento de la presencia religiosa de los musulmanes en esta región. La ceremonia de inauguración de este monumento espiritual contó con una amplia participación de los creyentes y de los habitantes de la región, quienes, con especial entusiasmo y alegría, fueron testigos de la culminación de este importante proyecto.

Rifat Fejzić, presidente de la Comunidad Islámica de Montenegro, además de felicitar a los musulmanes de Pljevlja por este importante logro, expresó su agradecimiento a todas las instituciones y benefactores que, con su apoyo incondicional, hicieron posible la construcción de esta mezquita.

A continuación, en el marco de la ceremonia, el Dr. Enes Pelidija calificó esta inauguración como un momento histórico para Pljevlja y subrayó: «Esta mezquita no es solo un edificio, sino un símbolo de la firmeza y la resistencia de la comunidad musulmana. Este lugar sagrado será portador de un mensaje de paz, esperanza y de un futuro en el que prevalezcan la convivencia pacífica y la estabilidad».

Ferid Osmanagić, imam del consejo de la Comunidad Islámica de Pljevlja, también destacó en su intervención la importancia religiosa y social de esta mezquita para los habitantes de la aldea de Odžak. Al señalar que se trata de la primera mezquita de esta aldea, pidió a sus habitantes que, mediante su presencia constante en este lugar, lo conviertan en un centro para el crecimiento y el desarrollo cultural y religioso de la comunidad. Asimismo, agradeció los esfuerzos de Omer Kajošaj y de sus demás colaboradores en el impulso de este proyecto.

La ceremonia de inauguración estuvo acompañada del reconocimiento a las instituciones benéficas, los organismos patrocinadores y los benefactores que participaron en la construcción de esta mezquita, a quienes, en agradecimiento por sus servicios, se les entregaron certificados de reconocimiento. El acto concluyó con la súplica de Rahman Kačar, asistente del jefe del Departamento de Dawa y Educación, quien en su oración pidió a Dios Todopoderoso que este lugar sagrado se convierta en un faro para la difusión de la fe, el conocimiento y la bondad en la región.