Revelado: Ejército de EEUU busca una vía para salir de la guerra con Irán

La cadena estadounidense CNN, citando a tres fuentes conocedoras de la situación, informó el viernes que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine, ha insistido en las últimas semanas, durante reuniones privadas con altos funcionarios de la Administración Trump, en que Washington debe encontrar una fórmula para salir de la guerra con Irán.

“Caine busca una salida”, ha afirmado una de las fuentes.

De acuerdo con el informe, Caine ha advertido que las opciones militares planteadas para intensificar el conflicto podrían resultar contraproducentes.

El jefe del Estado Mayor Conjunto también ha señalado que es poco probable que el poder aéreo, por sí solo, pueda alcanzar los objetivos anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con dos de las fuentes, Caine ha compartido sus preocupaciones sobre una escalada del conflicto con otros altos funcionarios de la Administración, entre ellos el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance, de acuerdo con dos de las fuentes.

CNN ha escrito que, casi seis meses después del inicio de la guerra, mientras Trump continúa insistiendo en el supuesto objetivo de impedir que Irán adquiera armas nucleares, el máximo responsable militar de Estados Unidos sostiene en círculos privados que no existe una solución militar sencilla para poner fin al conflicto.

El medio estadounidense, citando a sus fuentes, informó que muchos altos funcionarios de seguridad nacional de la Administración Trump, basándose en evaluaciones de inteligencia, principios militares y experiencia práctica, han llegado a la conclusión de que “el poder aéreo tiene sus límites”; una expresión que Caine también empleó durante una comparecencia ante el Congreso a finales del mes pasado.

Según una de las fuentes, estas mismas preocupaciones llevaron a Caine y a otros funcionarios de la Administración a actuar con cautela ante los planes de ampliar los ataques contra Irán a finales de julio, debido al temor de que una escalada de la guerra pudiera generar consecuencias imprevistas.

La fuente añadió que solo una parte del Comando Central de EE.UU. (Centcom) respaldaba la ejecución de estas operaciones, mientras que el régimen israelí, en términos generales, acogía favorablemente una intensificación del conflicto.

CNN, citando a un alto funcionario del Gobierno estadounidense, escribió que Trump desistió de llevar a cabo estos ataques después de conversar con sus aliados regionales, quienes habían expresado su preocupación por posibles represalias iraníes, especialmente contra sus propias infraestructuras energéticas.

El informe también subraya que la disminución de las reservas estadounidenses de municiones fue otro de los factores que influyeron en esta decisión. Según las fuentes, funcionarios de los países del Golfo Pérsico también advirtieron al gobierno estadounidense de que la reducción de los sistemas avanzados de defensa antiaérea de Estados Unidos disminuiría su capacidad para hacer frente a posibles ataques iraníes.

Advertencias sobre las consecuencias de atacar las infraestructuras iraníes

CNN informó que Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con atacar las infraestructuras energéticas de Irán. Sin embargo, fuentes bien informadas consideran que una medida de este tipo no obligaría a Irán a retroceder ni permitiría alcanzar los objetivos de Washington; por el contrario, probablemente desencadenaría ataques de represalia iraníes contra instalaciones energéticas de los países del Golfo Pérsico.

Estas fuentes también señalaron que Trump ha estudiado la opción de atacar puentes, pero que esta medida tampoco produciría un efecto estratégico significativo y que ya no quedan otros objetivos militares de importancia que puedan ser atacados.

La escasez de municiones, una preocupación compartida por los comandantes

CNN escribió que Caine ya había advertido a Trump, incluso antes del comienzo de la guerra, que un conflicto prolongado reduciría drásticamente las reservas de armamento de Estados Unidos, especialmente las municiones empleadas para apoyar al régimen israelí y a Ucrania.

Según fuentes citadas por la cadena, los altos mandos militares estadounidenses consideran ahora que la reserva de municiones está “peligrosamente baja”.

El informe añade que esta situación ha llevado al Pentágono y al Centcom a revisar su estrategia militar durante las últimas semanas. Incluso uno de los altos comandantes de Centcom envió un correo electrónico de convocatoria de ideas buscando nuevas formas creativas y poco convencionales para aumentar la presión sobre Irán.

Una de las fuentes conocedoras de la situación declaró a CNN que el hecho de que el Ejército estadounidense esté buscando nuevas ideas para ejercer presión sobre Irán seis meses después del inicio de la guerra demuestra implícitamente que el curso del conflicto no ha evolucionado conforme a lo esperado.

El enfoque en una victoria simbólica

CNN informó al concluir su reporte que, aunque muchos funcionarios del gobierno estadounidense y analistas consideran que la única manera de perseguir los objetivos de Estados Unidos sería mediante una ofensiva terrestre de gran envergadura en Irán, ninguno de los funcionarios de la Administración Trump respalda semejante opción, debido a que podría provocar la muerte de miles de militares estadounidenses.

El medio estadounidense señala que, como consecuencia, el foco actual de los altos funcionarios de Estados Unidos está puesto en encontrar una vía de salida que proporcione a Trump, al menos, una “victoria simbólica”; una victoria que pueda presentar ante la opinión pública estadounidense y que, al mismo tiempo, no impida la continuación de la vía diplomática, incluida la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.