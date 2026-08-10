‘Cada día que continúe la guerra, Irán se fortalecerá y EEUU se debilitará’

El senador estadounidense por Connecticut, Chris Murphy, pidió el domingo en una entrevista con NBC News el fin inmediato de la agresión militar contra Irán.

En primer lugar, expresó sus felicitaciones a Abdul El-Sayed, quien ganó las primarias del Partido Demócrata en el estado de Michigan y, de lograr la victoria definitiva, se convertiría en el primer senador musulmán.

Sobre su rival republicano en las elecciones al Senado, Chris Murphy declaró: “Mike Rogers será en el Senado de EE.UU. el único representante de una persona: Donald Trump. Todo el Partido Republicano se ha convertido en un culto a la personalidad, en el que no tienen ninguna capacidad para pensar de manera independiente. Simplemente hacen lo que Donald Trump quiere y les ordena”.

Murphy Calificó a Mark Rogers de belicista y afirmó que “fue uno de los miembros más belicistas de la Cámara de Representantes. Apoyará la guerra de Trump contra Irán, una guerra que ya ha elevado el precio de la gasolina en Michigan a unos 4,20 dólares por galón. No se vislumbra el final de esta guerra y está llevando a la quiebra las arcas de Estados Unidos”.

Murphy consideró las próximas elecciones un referéndum sobre la agresión militar contra Irán y puso de manifiesto que “realmente creo que estas elecciones serán un referéndum sobre esta guerra, una guerra que Donald Trump está perdiendo. Mike Rogers es conocido como uno de los mayores defensores de la participación militar de EE.UU. en conflictos extranjeros en el Senado estadounidense”.

Las elecciones de mitad de mandato al Congreso de EE.UU. se celebrarán dentro de tres meses, en noviembre de este año. Diversos expertos estadounidenses han advertido que los enfrentamientos en torno a Irán podrían influir en el resultado de estos comicios y poner fin al control de los republicanos, correligionarios del presidente Trump, sobre el Congreso estadounidense.

El legislador estadounidense continuó señalando en la entrevista que EE.UU. ha perdido la guerra contra Irán y recalcó que “Donald Trump ha perdido esta guerra. Estados Unidos se ha debilitado e Irán se ha fortalecido. El coste de reabrir el estrecho (de Ormuz) aumenta cada día. El llamado acuerdo que está actualmente sobre la mesa paga a Irán 100 000 millones de dólares al año para que reabra el estrecho. Eso equivale a un tercio de toda la economía iraní. ¡Realmente, qué gran victoria para Irán!”.

Murphy explicó que “al final de esta guerra, recibirán dinero por reabrir el estrecho, recibirán dinero para reconstruir su ejército y recibirán dinero para reconstruir el apoyo a sus aliados (el Frente de Resistencia) en la región”.

No obstante, el legislador estadounidense consideró que alcanzar un acuerdo desfavorable para EE.UU. sería preferible a no llegar a ningún acuerdo y prolongar los enfrentamientos. “Apoyaré un acuerdo para poner fin a esta guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Estoy dispuesto a apoyar un mal acuerdo para poner fin a esta guerra y reabrir el estrecho, porque el único acuerdo que está disponible en este momento es un acuerdo muy malo; pero la guerra debe terminar, porque cada día que continúa la guerra, Estados Unidos se debilita, Irán se fortalece y el pueblo estadounidense sufre por el aumento imparable de los precios”.

Murphy se opuso a conceder fondos adicionales al Pentágono y precisó que “la prioridad ahora es poner fin a esta guerra. Siete de cada diez estadounidenses quieren que termine esta guerra. Las familias ya están arruinándose a causa de esta guerra. Cuando los niños regresen a la escuela, las familias descubrirán que este año llenar sus recipientes de comida (para el almuerzo de los niños) les costará 4000 dólares más que el año pasado. Esto se debe, en gran medida, a esta guerra”.

Al expresar su preocupación por los costes necesarios para reponer las reservas de misiles estadounidenses, apostilló que “hemos utilizado prácticamente todos nuestros misiles interceptores y la mayoría de nuestros misiles Tomahawk. Hemos colocado a Estados Unidos en una situación peligrosa. Debido a nuestra incapacidad para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, hemos permitido que Rusia y China empiecen a plantearse cosas que antes no podían siquiera considerar”.

En los últimos días, varios medios de comunicación estadounidenses han expresado su preocupación por el estado del arsenal de misiles del país.

El diario estadounidense The New York Times informó esta semana que repeler los ataques iraníes ha agotado las reservas estadounidenses de misiles de defensa aérea hasta tal punto que el país se ha visto obligado a aplazar las entregas de pedidos a sus clientes europeos y asiáticos.

El diario añadió que reponer los más de 1500 misiles Patriot consumidos durante la guerra con Irán podría llevar a Estados Unidos más de dos años, es decir, hasta después de que termine el mandato presidencial de Trump.