Presidente Pezeshkian relata su reunión de 7 horas con el Líder Supremo de Irán

En declaraciones ofrecidas al margen de un encuentro con secretarios generales de partidos y figuras políticas en el Ministerio del Interior, Pezeshkian detalló que el Líder Supremo se encuentra en plena salud física y que en este encuentro el Presidente pudo exponer con total claridad todas las preocupaciones y problemas del país. “Fue una reunión muy buena. Estuve cerca de siete horas a su disposición y pudimos dialogar sobre todos los asuntos de actualidad de la nación”, afirmó el mandatario.

El presidente señaló que entre los temas abordados con mayor profundidad estuvieron la situación económica de la población, el empleo, la vivienda y los problemas derivados de las sanciones.

Asimismo, en esta reunión se discutió la resistencia del Gobierno y la nación frente a los enemigos, la cooperación popular y la importancia de la cohesión social. Pezeshkian subrayó que el énfasis principal del Líder Supremo fue el "mantenimiento de la unidad y la cohesión", advirtiendo que todo el plan del enemigo se concentra en generar disputas y fracturas internas.

Pezeshkian hizo un llamado a todos los sectores a evitar cualquier expresión o comportamiento que pueda quebrantar la armonía nacional.