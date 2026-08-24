Relatora de ONU pide protección internacional urgente en Palestina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una nota emitida este lunes en su cuenta de X, Francesca Albanese ha subrayado que es “absolutamente urgente” establecer una presencia internacional de protección en la Cisjordania ocupada y la parte oriental de Al-Quds.

Albanese ha recordado a la comunidad internacional sus obligaciones jurídicas, al citar la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declaró ilegal la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados.

Asimismo, ha recalcado que “los terceros Estados tienen la obligación, conforme a la CIJ, de actuar para poner fin a la ocupación ilegal de Israel”.

Ante la parálisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), que en reiteradas ocasiones no ha logrado aprobar resoluciones vinculantes para frenar la violencia de los colonos y hacer cumplir el derecho internacional debido al uso del veto, Albanese ha pedido recurrir a mecanismos diplomáticos alternativos.

La experta independiente de la ONU ha planteado si los “buenos oficios” del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la histórica resolución “Unidos por la Paz” de la Asamblea General de la ONU (AGNU) podrían movilizarse para superar este bloqueo institucional y garantizar que se depuren responsabilidades.

Las advertencias de la relatora se producen después de la difusión de un vídeo grabado en Masafer Yatta, en el sur de la Cisjordania, en el que se observa a un grupo de jóvenes colonos israelíes atacando a agricultores palestinos en sus tierras ancestrales.

En las imágenes, los colonos agreden brutalmente a Saeed al-Amour, un anciano palestino con discapacidad, lo que pone de manifiesto el recrudecimiento de la violencia, sin control ni freno, que sufren las comunidades palestinas vulnerables en los territorios ocupados.

El ataque en Masafer Yatta forma parte de un incremento más amplio y ampliamente documentado de la violencia de los colonos en toda Cisjordania ocupada.

Las organizaciones pro derechos humanos han advertido reiteradamente de que estos ataques suelen cometerse con impunidad y, a menudo, cuentan con el apoyo pasivo o activo del ejército israelí, lo que genera un clima de terror para los agricultores y residentes palestinos.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, las fuerzas israelíes han llevado a cabo intensas agresiones aéreas en distintas zonas de la Franja, provocando una destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras y el desplazamiento reiterado de la población palestina.

En Gaza, las autoridades palestinas reportan que la guerra genocida de Israel, que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, ha matado a más de 73 420 personas y dejado heridas a más de 174 369, la mayoría mujeres y niños.