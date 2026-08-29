Tras la queja de la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos: un miembro de la Junta de Educación de Baltimore se disculpa por una publicación islam

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un miembro de la Junta de Educación de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland (EE. UU.), se disculpó públicamente tras la queja formal presentada por la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos por la publicación y el respaldo de una entrada antiislámica en las redes sociales, en la que se presentaba la sharía islámica como una amenaza contra los derechos de las mujeres.

Maggie Litz Domanowski, miembro de la Junta de Educación del condado de Baltimore, había vuelto a publicar en Facebook una imagen que decía: «Si le preocupa que el movimiento MAGA acabe con los derechos de las mujeres, entonces debería informarse sobre la sharía islámica». Domanowski también había respaldado el mensaje con la frase «no está equivocado», una actitud que provocó la reacción de familias musulmanas y de líderes de la comunidad islámica.

Tras este hecho, la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos presentó una queja formal ante la Junta de Educación del condado de Baltimore y subrayó que el asunto no se limita a una publicación ofensiva en las redes sociales, sino que las declaraciones y posturas de un funcionario electo responsable de las escuelas públicas pueden repercutir en los alumnos musulmanes y en el ambiente educativo.

En su queja, la fundación advirtió que presentar el islam como una religión amenazante puede reforzar los estereotipos, la burla, la exclusión e incluso el acoso contra los niños musulmanes. La fundación también recordó que entre los alumnos musulmanes de las escuelas del condado de Baltimore hay niñas que usan hiyab, niños que ayunan durante el mes de Ramadán, familias que acuden juntas a las mezquitas, que celebran las festividades islámicas, que rezan y que son reconocidos abiertamente por su identidad religiosa.

Al final de la sesión de la Junta de Educación del 25 de agosto, Domanowski se disculpó públicamente por la publicación de su mensaje. Sin embargo, la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos declaró que esta disculpa no significa que el asunto haya llegado a su fin.

La Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos subrayó que la comunidad shií sigue profundamente afectada por la publicación inicial y por el respaldo a un contenido que muchas familias musulmanas consideran que transmite la idea de que se debe temer al islam. Según la fundación, una disculpa no repara necesariamente ni de inmediato los daños causados ni la confianza quebrantada entre las familias musulmanas y los responsables del sistema educativo.

Por último, la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos anunció que continuará escuchando las opiniones y preocupaciones de las familias shiíes y que seguirá de cerca la reacción de las escuelas públicas y de los funcionarios electos del condado de Baltimore ante este asunto. La fundación subrayó que lo que ocurra después de la disculpa —en especial en lo relativo a reconstruir la confianza de los niños y las familias que se sintieron blanco del mensaje inicial— tiene una importancia fundamental.