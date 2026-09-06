Un Shampad estadounidense fue atacado

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica atacó un Shampad (embarcación no tripulada teledirigida) del ejército terrorista de Estados Unidos.

La Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció en el comunicado número 11: La heroica Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica atacó un Shampad (embarcación no tripulada teledirigida) del ejército terrorista de Estados Unidos, que pretendía ingresar a la zona protegida del estrecho de Ormuz.

El comunicado añadió: Por la gracia y el favor de Dios, el Todopoderoso y Vengador, cualquier movimiento desesperado del enemigo se encuentra bajo la vigilancia de los valientes y abnegados hombres de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y será atacado con firmeza.

El comunicado continuó: El estrecho de Ormuz, esta vía marítima estratégica, se encuentra bajo la administración de la República Islámica de Irán, y cualquier movimiento por parte del enemigo asesino de niños será enfrentado con firmeza.

En el comunicado se afirma: Estados Unidos, el agresor, debe saber que no tiene otro camino que abandonar la región y desistir de su maldad.