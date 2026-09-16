La ciudad libanesa de Bint Jbeil, convertida en inhabitable: el régimen sionista ha destruido el 80% de la ciudad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): De cada 10 casas en la ciudad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, 8 han sido destruidas por el régimen sionista. Más del 80% de esta ciudad ha sido completamente destruida y más de dos mil edificios han quedado reducidos a escombros, una cifra que equivale al menos a cinco mil unidades habitacionales. El municipio de Bint Jbeil ha anunciado que la parte restante del tejido urbano también ha sufrido daños parciales.

Según el informe del periódico libanés Al-Akhbar, para aclarar las dimensiones del crimen del régimen sionista contra la ciudad de Bint Jbeil, el municipio de esta ciudad ha anunciado que 11 centros educativos de la ciudad han sido completamente destruidos, y los hospitales y centros de socorro de Bint Jbeil tampoco se han librado de los daños. Las redes de agua y electricidad de esta ciudad han sido destruidas, cientos de unidades comerciales han desaparecido del mercado de la ciudad, y las tierras agrícolas y los árboles centenarios también han sido eliminados. El resultado es que el régimen sionista ha convertido a la ciudad de Bint Jbeil en un territorio inhabitable.

Estas cifras figuran en el informe "Bint Jbeil: la memoria del crimen", elaborado por el municipio de esta ciudad. Este informe documenta los daños causados por las agresiones del régimen sionista entre los años 2023 y 2026, basándose en mapas, imágenes aéreas, estudios de campo, registros municipales y declaraciones de los residentes y propietarios de los centros e instituciones afectados. En este informe se señala que el régimen sionista ha llevado a cabo en Bint Jbeil tres tipos de destrucción, que incluyen la demolición de las casas, la eliminación de la memoria y la quema de la tierra.

1.500 familias desplazadas y colapso de la propiedad de la vivienda

Según este informe, los residentes de la ciudad de Bint Jbeil que aún vivían en ella han perdido todos sus bienes, y el número de familias desplazadas de Bint Jbeil ha llegado actualmente a más de 1.500. Antes de la guerra, el 81% de las familias de esta ciudad eran propietarias de su vivienda, pero esta cifra se ha reducido ahora a solo el 3%. En cambio, la proporción de familias inquilinas ha aumentado al 74,6%.

Bint Jbeil, una ciudad cuya infraestructura ha sido destruida

El régimen sionista no solo ha destruido el tejido urbano de Bint Jbeil, sino que ha convertido a esta ciudad en un lugar inhabitable, incluso si las fuerzas ocupantes se retiraran hoy mismo de ella. Dos estaciones de suministro eléctrico pertenecientes al municipio de Bint Jbeil, ubicadas en las zonas de "Saf al-Hawa" y "Al-Baraka", que contaban en conjunto con 13 generadores eléctricos, han sido destruidas. Asimismo, las redes internas de electricidad y agua han sido completamente destruidas.

En la estación de agua de Saf al-Hawa, un depósito con capacidad de 900 metros cúbicos ha sido completamente destruido, y otro depósito con capacidad de dos mil metros cúbicos ha resultado dañado. Asimismo, el sistema de energía solar que mantenía en funcionamiento esta estación y abastecía de agua a ocho localidades ha sido destruido casi por completo.

5.000 casas en la lista de la destrucción

En el sector residencial, el municipio de Bint Jbeil ha anunciado que las dimensiones de los daños van más allá de lo que puede describirse simplemente como una destrucción a gran escala, y ha estimado el número de unidades residenciales destruidas en alrededor de cinco mil.

Solo en el centro de la ciudad de Bint Jbeil, más de 500 edificios ubicados en una zona que incluye "Ain al-Sagira", el barrio de "Al-Yame" y el barrio de "Al-Baraka", así como la plaza "Vieja" y el barrio de "Al-Yamaana", han sido demolidos. La mezquita principal de la ciudad de Bint Jbeil, cuya construcción se remonta a más de 400 años, tampoco se ha librado de la destrucción y ha quedado en ruinas.

En la parte occidental de la ciudad de Bint Jbeil, las zonas de "Al-Uweini" y "Al-Qilaa", así como las zonas de "Tal Masud", "Shalabun" y "Saf al-Hawa", han sido blanco de la destrucción. En el este de esta ciudad, los barrios de "Ain al-Kabira" y "Al-Maslaj" han sido destruidos casi por completo. En el sur de la ciudad, el alcance de la destrucción se ha extendido a amplias zonas de "Al-Wadi", "Al-Dawra", "Aqabat Salha" y "Aqabat Marún", abarcando también las tierras agrícolas circundantes de estas zonas.

Las escuelas y los centros educativos tampoco se libraron

Las destrucciones no se han limitado únicamente a las viviendas, y según el municipio de Bint Jbeil, el régimen sionista ha llevado a cabo en esta ciudad una especie de destrucción urbana.

En el sector educativo, el municipio de Bint Jbeil ha registrado la destrucción total de 11 centros educativos de un total de 14. Entre estos centros se pueden mencionar la escuela secundaria pública, la filial de la Facultad de Ciencias perteneciente a la Universidad Libanesa, el centro de formación docente, el instituto técnico "Mártir Rani Bazzi" y el instituto técnico de Bint Jbeil. Varias escuelas e instituciones educativas privadas, entre ellas las escuelas "Al-Mahdi" y "Al-Mabarrat", también han sido destruidas.

Hospitales y centros de socorro bajo los escombros

A pesar de la evacuación de los hospitales de la ciudad de Bint Jbeil, los centros médicos tampoco se han librado de la destrucción. Este informe da cuenta de que el hospital "Salah Ghandour" fue blanco de ataques, de la destrucción de partes del hospital público de Bint Jbeil, así como de la destrucción y el bombardeo de centros de socorro.

Las ambulancias y los socorristas también han sido blanco de ataques. Un almacén de medicamentos ha sido destruido, y la mayoría de las farmacias de la ciudad de Bint Jbeil también han desaparecido.

El mercado de Bint Jbeil: la economía urbana entre las ruinas

El municipio de Bint Jbeil, en el sector económico, ha registrado la destrucción total de más de 500 unidades comerciales y la destrucción parcial de otras 200. Gran parte del mercado de esta ciudad también ha sido arrasada, y el edificio de la empresa "Ojero", el centro de servicios de desarrollo y partes del edificio de la gobernación también han resultado dañados.

Las principales instalaciones deportivas de la ciudad de Bint Jbeil, desde el estadio municipal hasta las canchas de baloncesto, de fútbol sala y las piscinas, tampoco se han librado del alcance de la destrucción.

Destrucción de más del 70% del sector agrícola

Fuera del tejido urbano de Bint Jbeil, el municipio de esta ciudad ha estimado los daños directos causados al sector agrícola en más del 70%. Estos daños son el resultado de la destrucción y nivelación de tierras y huertos, la tala y el arranque de raíz de árboles centenarios, y los daños sufridos por más del 70% de los árboles que bordean las calles.

Tres capas de destrucción: la casa, la memoria y la tierra

El informe del municipio de Bint Jbeil ofrece una imagen de una destrucción que no se limita únicamente a los edificios, sino que abarca diferentes aspectos de la vida urbana, desde las casas, las escuelas y los hospitales hasta las infraestructuras de agua y electricidad, el mercado y las tierras agrícolas.

El municipio de Bint Jbeil, en el informe "Bint Jbeil: la memoria del crimen", ha descrito este proceso en tres niveles, que incluyen la destrucción de las casas, la eliminación de la memoria y la quema de la tierra. Tres capas que, en conjunto, ofrecen la imagen de una ciudad destruida y un pueblo desplazado.