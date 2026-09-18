Macron desmiente a Trump: «El estrecho de Ormuz está cerrado»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Emmanuel Macron, presidente de Francia, reconoció en unas declaraciones que el estrecho de Ormuz continúa cerrado y que esta situación ha agravado la crisis energética mundial.

Estas declaraciones se producen mientras altos cargos del Gobierno terrorista de Estados Unidos, encabezados por el criminal terrorista Donald Trump, habían afirmado anteriormente que el estrecho de Ormuz estaba abierto y que el tránsito de buques continuaba por esta vía.

Macron pidió posteriormente una solución diplomática para reabrir esta vía marítima; una solución que, según señaló, debe garantizar la seguridad energética mundial.