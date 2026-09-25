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Estados Unidos recurre al cementerio de aviones para compensar las pérdidas de la guerra contra Irán

26 septiembre 2026 - 00:02
Código de noticia: 1870015
fuente: Abna24
Estados Unidos recurre al cementerio de aviones para compensar las pérdidas de la guerra contra Irán

Fuentes informativas han revelado la medida de Estados Unidos de retirar cierto número de aviones cisterna KC-135 de la base de Davis-Monthan, en el estado de Arizona; una base conocida como el «cementerio de aviones» debido al almacenamiento de miles de aeronaves militares antiguas y fuera de servicio.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Estados Unidos, según el diario alemán Bild, con el fin de compensar las carencias generadas en su flota de reabastecimiento aéreo, está retirando de la reserva a cierto número de aviones cisterna «KC-135» almacenados en la base de Davis-Monthan, en la ciudad de Tucson, estado de Arizona, y preparándolos para su reacondicionamiento y regreso al servicio activo. Se ha señalado que la vida útil de algunas de estas aeronaves alcanza entre 60 y 80 años.

El informe añade que el ejército de Estados Unidos ya había perdido anteriormente un avión cisterna KC-135 en un accidente aéreo, y que, tras ello, otros cinco aviones del mismo tipo resultaron dañados en su lugar de despliegue a causa de los ataques de Irán. El conjunto de estos daños ha puesto bajo presión la capacidad operativa de la flota de reabastecimiento aéreo de Estados Unidos y ha obligado a Washington a devolver al servicio a algunos de sus aviones más antiguos.

El diario Bild ha calificado estos acontecimientos como una señal del desgaste de parte del poderío militar estadounidense, y ha señalado que la continuidad de los daños sufridos por el equipo y el armamento de este país constituye un factor que plantea interrogantes sobre la capacidad de Washington para hacer frente a los desafíos militares futuros.

La base aérea de Davis-Monthan, en el estado de Arizona, es considerada uno de los mayores centros del mundo para el almacenamiento, la reparación y la reconstrucción de aviones militares antiguos o excedentes de Estados Unidos. Este complejo, que opera bajo el nombre de Grupo 309 de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial, se ha hecho conocido como el «cementerio de aviones» debido a las extensas filas de aeronaves militares dispuestas en la región desértica.

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