Estados Unidos recurre al cementerio de aviones para compensar las pérdidas de la guerra contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Estados Unidos, según el diario alemán Bild, con el fin de compensar las carencias generadas en su flota de reabastecimiento aéreo, está retirando de la reserva a cierto número de aviones cisterna «KC-135» almacenados en la base de Davis-Monthan, en la ciudad de Tucson, estado de Arizona, y preparándolos para su reacondicionamiento y regreso al servicio activo. Se ha señalado que la vida útil de algunas de estas aeronaves alcanza entre 60 y 80 años.

El informe añade que el ejército de Estados Unidos ya había perdido anteriormente un avión cisterna KC-135 en un accidente aéreo, y que, tras ello, otros cinco aviones del mismo tipo resultaron dañados en su lugar de despliegue a causa de los ataques de Irán. El conjunto de estos daños ha puesto bajo presión la capacidad operativa de la flota de reabastecimiento aéreo de Estados Unidos y ha obligado a Washington a devolver al servicio a algunos de sus aviones más antiguos.

El diario Bild ha calificado estos acontecimientos como una señal del desgaste de parte del poderío militar estadounidense, y ha señalado que la continuidad de los daños sufridos por el equipo y el armamento de este país constituye un factor que plantea interrogantes sobre la capacidad de Washington para hacer frente a los desafíos militares futuros.

La base aérea de Davis-Monthan, en el estado de Arizona, es considerada uno de los mayores centros del mundo para el almacenamiento, la reparación y la reconstrucción de aviones militares antiguos o excedentes de Estados Unidos. Este complejo, que opera bajo el nombre de Grupo 309 de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial, se ha hecho conocido como el «cementerio de aviones» debido a las extensas filas de aeronaves militares dispuestas en la región desértica.