El tribunal francés confirma el cierre durante seis meses de la escuela islámica Al-Ghazali

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Tribunal Administrativo de la ciudad francesa de Amiens rechazó el jueves 8 de octubre las solicitudes de las asociaciones que gestionan la escuela privada islámica Al-Ghazali, en la ciudad de Creil, para suspender la orden de cierre de este centro educativo, y confirmó su clausura durante seis meses. Esta decisión se adoptó a raíz de las preocupaciones de las autoridades locales por la seguridad del edificio y por la necesidad de garantizar la salud de los alumnos.

Según este informe, las comisiones de seguridad, en las inspecciones realizadas en los meses de junio y septiembre, plantearon inquietudes sobre el estado estructural del edificio de la escuela primaria. Tras dichas inspecciones, las autoridades del departamento del Oise exigieron también medidas correctivas inmediatas y, finalmente, el 29 de septiembre dictaron la orden de cierre de la escuela. Además del estado del edificio, las preocupaciones se referían a la forma de utilización de los espacios educativos y a la organización de las actividades del centro en los niveles de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

El tribunal declaró que, pese a la continuación de las obras de construcción, las garantías presentadas para asegurar la seguridad de unos 250 alumnos no son suficientes. Asimismo, al rechazar dos solicitudes independientes de las asociaciones gestoras, los jueces señalaron que no se reúnen las condiciones jurídicas necesarias para acreditar la urgencia de suspender la decisión de las autoridades del departamento; ello a pesar de que los responsables de la escuela habían aludido a las graves consecuencias financieras del cierre.

Según el fallo del tribunal, las familias de los alumnos deben trasladar a sus hijos a otros colegios en un plazo de 15 días. Los directivos de la escuela disponen también de 10 días para iniciar el proceso de apelación. Por lo tanto, a pesar de la confirmación del cierre durante seis meses, las vías jurídicas para impugnar esta decisión siguen abiertas.