¿Cómo se anudan nuestros instantes al recuerdo de Dios?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Para liberarse de la rutina y mantener viva la luz de la fe, el ser humano necesita una conexión constante con el Origen de la existencia. El Hoyatoleslam Abbasi Valadi, a la luz de las enseñanzas de las súplicas de los Ahl al-Bayt (PB), ha explicado los modos de beneficiarse del dhikr continuo, que leemos a continuación.

Quien desee tener un corazón vivo y una vida próspera, tiene un único camino: «vivir con el dhikr»; es decir, estar siempre en el recuerdo de Dios y verse, en cada instante, en Su presencia. No existe otro camino fuera de este.

El Imam as-Sayyad (P), en la súplica (du‘a) de Abu Hamza al-Zumali, dice a Dios:

«یا مَولایَ بِذِکْرِکَ عَاشَ قَلْبِی»; ¡Mi Señor! Es Tu dhikr lo que da vida a mi corazón. En realidad, mi corazón vive únicamente con Tu recuerdo.

Y luego, ¿qué leemos en la súplica de Kumayl?

«یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ، أَسْأَلکَ بِحَقِّکَ وَقُدْسِکَ وَأَعْظَمِ صِفَاتِکَ وَأَسْمَائِکَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِی مِنَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ بِذِکْرِکَ مَعْمُورَةً»

¡Dios mío, mi Dueño, mi Poseedor y mi Gobernante! Te conjuro por Tu derecho, por Tu rango sagrado y por Tus más grandes atributos y nombres, que hagas que mis momentos de la noche y del día estén colmados de Tu dhikr;

«وَ بِخِدْمَتِکَ مَوْصُولَةً»

y que enlaces las horas de mi noche y de mi día con el servicio a Ti, para que esté continuamente, sin interrupción, a Tu servicio.

Y a continuación leemos: «وَ أَعْمَالِی عِنْدَکَ مَقْبُولَةً»; Dios mío, haz que mis obras sean aceptadas por Ti.

«حَتَّی تَکُونَ أَعْمَالِی وَ أَوْرَادِی کُلُّهَا وِرْداً واحِداً» hasta que todas mis obras y mis wird (letanías de recitación diaria) se conviertan en un único wird, en un único dhikr; y ese seas Tú.