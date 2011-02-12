Ecuador: Correa denuncia boicot que impide avances en relación con Irán

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el sábado un boicot que complica el desarrollo de acuerdos con Irán, y dijo que continuará la integración con ese país respetando las resoluciones de la ONU.

"No han avanzado mucho los convenios porque ha habido boicot de mandos medios", señaló Correa en su informe semanal de labores, sin ofrecer detalles ni identificar a los supuestos responsables de esas medidas.

El mandatario indicó, sin embargo, que dicho sabotaje se manifiesta en posiciones como "¿qué dirán los Estados Unidos si tenemos comercio con Irán?".

En 2008, durante una visita a Teherán, Correa y su homólogo iraní, Mahmud Ahmadinejad, firmaron un protocolo de cooperación para financiar proyectos por 120 millones de dólares en el país andino.

El gobernante ecuatoriano observó que "Brasil tiene un comercio de más de 2.000 millones de dólares con Irán y no pasa nada", al igual que lo hace Francia.

"Ahí tenemos un país amigo (Irán) que quiere estrechar sus relaciones comerciales, financieras, de inversiones, de cooperación para el desarrollo (...) y yo no es que voy a desaprovechar esa apertura por el qué dirán de los que se creen dueños del mundo o por la oligarquía ecuatoriana", advirtió.

Correa aclaró, no obstante, que Ecuador va a "respetar las resoluciones de las Naciones Unidas" que pesan sobre el controvertido programa nuclear iraní, por considerar ese organismo que oculta planes militares, lo que Irán rechaza tajantemente.

"Nunca vamos a estar con acciones bélicas, de violencia", subrayó el presidente, insistiendo en que su gobierno tendrá "relaciones soberanas con los países" que quiera, "sin aceptar jamás que los dictados de política exterior vengan del extranjero, como lastimosamente era la historia en este país".

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