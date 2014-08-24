“Guardianes de la Revolución de Irán Derriban un Drone Espía Israelí antes de que Llegara a una Instalación Nuclear”

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QOM, Dom. 24 de Agosto (ABNA) – Las fuerzas del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) han derribado un avión no tripulado (drone) espía israelí en el espacio aéreo del país persa antes de que éste llegara a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz (centro de Irán), según un comunicado del CGRI difundido este domingo.