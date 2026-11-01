¿Considera el Islam iguales a la mujer y al hombre?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sobre la opinión del Islam se puede decir lo siguiente: en la valoración humana e islámica, el Islam tiene en cuenta al «ser humano»; la mujer y el hombre no tienen ninguna particularidad, no tienen ninguna diferencia; la igualdad entre la mujer y el hombre en el ámbito de los valores humanos e islámicos forma parte de los principios indiscutibles del Islam; en esto no hay ninguna duda. En la aleya del Corán... dice así: «اِنَّ المُسلِمینَ وَ المُسلِماتِ وَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ وَ القانِتینَ وَ القانِتاتِ وَ الصّادِقینَ وَ الصّادِقاتِ‌ وَ الصّابِرِینَ وَ الصّابِراتِ وَ الخاشِعینَ وَ الخاشِعاتِ وَ المُتَصَدِّقینَ وَ المُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِینَ وَ الصّائِماتِ وَ الحافِظینَ فُروجَهُم وَ الحافِظاتِ وَ الذّاکِرینَ اللهَ کَثیراً وَ الذّاکِرات»; enumera diez características principales para el hombre y la mujer, en las cuales todos son iguales [en la recompensa]: «اَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغفِرَةً وَ اَجراً عَظیما».(1) Esta es la visión del Islam. O en otra aleya [dice]: «اَنّی لا اُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ اَو اُنثَی»;(2) no hay diferencia. Es decir, desde el punto de vista de la valoración humana e islámica, no existe ninguna diferencia entre la mujer y el hombre.

Declaraciones del Líder mártir en el encuentro con diversos sectores de mujeres, 4 de enero de 2023

Fuente:

La bendita Sura Al-Ahzab, aleya 35

إِنَّ المُسلِمینَ وَالمُسلِماتِ وَالمُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ وَالقانِتینَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقینَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرینَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعینَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِّقینَ وَالمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمینَ وَالصّائِماتِ وَالحافِظینَ فُروجَهُم وَالحافِظاتِ وَالذّاکِرینَ اللَّهَ کَثیرًا وَالذّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظیمًا

Traducción: En verdad, los hombres musulmanes y las mujeres musulmanas, los hombres creyentes y las mujeres creyentes, los hombres obedientes a la orden de Dios y las mujeres obedientes a la orden de Dios, los hombres veraces y las mujeres veraces, los hombres pacientes y perseverantes y las mujeres pacientes y perseverantes, los hombres humildes y las mujeres humildes, los hombres que dan limosna y las mujeres que dan limosna, los hombres que ayunan y las mujeres que ayunan, los hombres castos y las mujeres castas, y los hombres que recuerdan mucho a Dios y las mujeres que recuerdan mucho a Dios: Dios ha dispuesto para todos ellos el perdón y una gran recompensa.

La bendita Sura Al Imran, aleya 195

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثیٰ ۖ بَعضُکُم مِن بَعضٍ ۖ فَالَّذینَ هاجَروا وَأُخرِجوا مِن دِیارِهِم وَأوذوا فی سَبیلی وَقاتَلوا وَقُتِلوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنهُم سَیِّئَاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنّاتٍ تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ثَوابًا مِن عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوابِ

Traducción: Dios aceptó su súplica (y dijo): No dejaré sin efecto la obra de ningún obrante de entre vosotros, sea mujer u hombre; sois de la misma naturaleza, unos de otros. A quienes emigraron por la causa de Dios, fueron expulsados de sus hogares, sufrieron daño en mi camino, combatieron y fueron muertos, ciertamente les perdonaré sus faltas y los introduciré en jardines del Paraíso, bajo cuyos árboles corren los ríos. Esta es una recompensa de parte de Dios; y la mejor de las recompensas está junto al Señor.