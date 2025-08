La carta 17 de Nahj al-Balagha: ¡El parentesco entre Banu Hashim y Banu Umayya, una ambigüedad histórica!

Según la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bayt (a.s.) —ABNA—, la carta 17 de Nahj al-Balagha es parte de la respuesta del Comandante de los Creyentes, el Imam Alí (a.s.), a una carta de Mu‘awiya escrita en medio de la batalla de Siffín, pocos días antes de la temida noche de “Laylat al-Harir” y cuando se hicieron evidentes los signos de la derrota de Mu‘awiya.

En esta carta, Mu‘awiya intentó encubrir su debilidad alardeando sobre el islam de su familia y su supuesto parentesco con el Profeta (s.a.w.) y el Imam Alí (a.s.), invitando a este último a un acuerdo de paz. Mu‘awiya enfatizó que estaba dispuesto a jurar lealtad a Alí, siempre y cuando se le mantuviera como gobernador de Sham (Siria).

El texto relativamente completo de la carta de Mu‘awiya y la respuesta del Imam Alí (a.s.) se encuentra en varias fuentes anteriores a la compilación de Nahj al-Balagha por Sayyid Radi. Entre estas fuentes se pueden mencionar Siffín de Nasr ibn Muzahim, Al-Mahasin wa al-Masawi de Bayhaqi, Al-Futuh de Ibn A‘tham al-Kufi y Al-Imama wa al-Siyasa de Ibn Qutayba al-Dinawari.

Aunque alardear de los antepasados no es algo bien visto en el Islam y, según los versículos del Sagrado Corán, las personas más nobles son las más piadosas, debido a la arraigada cultura tribal en las tierras árabes, en muchos conflictos y batallas se prestaba atención al orgullo étnico y tribal. En las negociaciones de paz, también se buscaba establecer vínculos entre las partes enfrentadas al destacar los lazos familiares y tribales para facilitar la reconciliación.

Mu‘awiya, en su carta, intentó aprovechar esta tradición al mencionar supuestos lazos tribales comunes para allanar el camino hacia el fin de la guerra con el Imam Alí (a.s.). En su respuesta, el Imam Alí (a.s.) destacó las virtudes de Banu Hashim y, al abordar las pretensiones de Mu‘awiya, no tuvo más remedio que señalar las virtudes islámicas de la familia hashimita y los antecedentes de hostilidad de la familia omeya en la historia del Islam. Comparando ambas familias, el Imam rechazó la propuesta de Mu‘awiya.

Un punto destacado de esta carta es la frase en la que el Imam Alí (a.s.) desacredita el linaje de Mu‘awiya, presentando a Banu Umayya como una familia sin ninguna conexión con ‘Abd Manaf. Algunos historiadores sostienen que de ‘Abd Manaf surgieron dos ramas: Banu Hashim y Banu Umayya. Sin embargo, el Imam Alí (a.s.), en respuesta a la afirmación de Mu‘awiya de que ambas familias comparten un mismo origen, dice: وَ اَمّا قَوْلُکَ اِنّا بَنُوعَبْدِ مَناف (“Y en cuanto a tu afirmación de que ‘somos hijos de ‘Abd Manaf’”), y refuta esta declaración con varias expresiones. En una frase brillante, afirma: وَ لاَ الصَّریحُ کَاللَّصیقِ (“El hijo de linaje puro no es como el hijo adoptado”).

Muchos historiadores y algunos comentaristas de Nahj al-Balagha consideran que esta frase del Imam Alí (a.s.) alude al hecho de que “Umayya” era un esclavo romano adoptado por “Abd al-Shams”, hijo de ‘Abd Manaf, y que, por lo tanto, Banu Umayya tiene raíces romanas y no árabes. En consecuencia, la idea de un “parentesco” entre Banu Hashim y Banu Umayya es incorrecta. Esta narrativa también se encuentra en obras como Historia de Ibn Jaldún, Historia de Tabari y Jamharat Ansab al-‘Arab de Ibn Hazm.

Sayyid Ali Asghar Hosseini / ABNA