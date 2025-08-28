UEFA: el silencio es complicidad

La UEFA no puede seguir escondiéndose detrás de tecnicismos. La misma institución que vetó a Rusia por la guerra en Ucrania, guarda silencio ante un genocidio retransmitido en vivo, donde niños, periodistas, médicos y deportistas palestinos caen víctimas día tras día. Este doble rasero hiere la credibilidad de la organización y la desnuda ante el mundo: justicia selectiva según conveniencias políticas.

El gesto de Salah ha despertado a Europa. Hinchadas que antes callaban, hoy levantan la voz en los estadios; banderas palestinas ondean como denuncia y como esperanza. El fútbol, que se proclama territorio de unión y hermandad, no puede ser cómplice del exterminio de un pueblo.

La UEFA está frente a una decisión histórica: o se pone del lado de la vida, de los valores universales y de la dignidad humana, o quedará marcada como una institución que eligió la indiferencia frente al crimen.

El asesinato del “Pelé palestino” es más que una tragedia: es un símbolo. Y en torno a ese símbolo se levanta hoy una exigencia clara y justa. Europa no puede seguir premiando a Israel con privilegios deportivos mientras asesina a atletas palestinos.

La pelota está en el campo de la UEFA. Callar es avalar. Y en este momento, el silencio es complicidad.

Fuente: Editorial de la Unión Palestina de América Latina - UPAL.