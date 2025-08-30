Cuando Hollywood rompe el silencio sobre Gaza

Hoy, en plena alfombra roja en Venecia, Hollywood da un giro inesperado y monumental: figuras como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer se suman como productores ejecutivos al film The Voice of Hind Rajab, dirigido por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. Este drama reconstruye los últimos momentos de vida de Hind Rajab, una niña palestina de apenas seis años, que fue asesinada en enero de 2024 mientras pedía auxilio desde un vehículo tiroteado con 335 impactos de bala.

La película no solo es un acto de memoria en honor a una víctima inocente; es un grito de humanidad. Se estructura sobre las grabaciones reales —la voz de Hind— dirigidas a voluntarios de la Media Luna Roja, quienes intentaron sin éxito llegar hasta ella. Dos paramédicos enviados a ayudar también fueron abatidos, pese a contar con aprobación previa para acceder al lugar.

Este respaldo masivo del cine independiente, con plataformas como Film4 y MBC Studios, representa un quiebre. Durante décadas, la industria prefirió evitar el tema por miedo al boicot político o económico. Hoy, en cambio, el silencio se transforma en resistencia, la indiferencia en responsabilidad artística.

The Voice of Hind Rajab no es una producción más: es memoria colectiva. Una voz infantil que repite lo que los medios pueden callar y lo que los poderosos quieren enterrar. Cuando el cine rescata del olvido a quienes fueron asesinados mientras gritaban por ayuda, está cumpliendo con su deber más noble: preservar la memoria, desafiar el poder y recordarnos nuestra humanidad compartida.

Fuente: Editorial de la Unión Palestina de América Latina - UPAL.