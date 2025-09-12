Seyed Abbas Araghchi : el material nuclear enriquecido quedó sepultado bajo las instalaciones bombardeadas

Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), Seyed Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de Irán, declaró que el material nuclear enriquecido del país se encuentra bajo los escombros de las instalaciones nucleares que, durante la reciente guerra con el régimen sionista, fueron blanco de ataques de Israel y Estados Unidos.

En una entrevista televisiva, explicó que todo este material está sepultado en las instalaciones que fueron bombardeadas y añadió que la Organización de Energía Atómica de Irán está evaluando la situación y la posibilidad de acceder a dicho material para presentar un informe al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

En este contexto, Araghchi había subrayado anteriormente que el reciente acuerdo de Irán con la Agencia Internacional de Energía Atómica no otorga, en las condiciones actuales, permiso a los inspectores de este organismo para entrar en los sitios nucleares iraníes. El mecanismo de acceso de los inspectores se definirá en futuras negociaciones con la Agencia.

Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica anunciaron el pasado martes que habían alcanzado un nuevo entendimiento para reanudar la cooperación; un acuerdo que Teherán describió como resultado de las nuevas circunstancias tras los ataques de Estados Unidos e Israel, en junio pasado, contra las instalaciones nucleares del país.

Ismail Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica de Irán, señaló que este acuerdo cumple plenamente con la ley aprobada por el Parlamento iraní sobre el marco de cooperación con la Agencia.

El anuncio se produjo después de una reunión tripartita en El Cairo, con la participación de Seyed Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de Irán; Badr Abdelatty, su homólogo egipcio; y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán, tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares, había suspendido la cooperación con la Agencia y bloqueado la entrada de inspectores a algunos sitios clave que fueron atacados.

