¡Estos pecados bloquean la vida!

Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA): Algunos actos reprobables, más allá del remordimiento de conciencia, interrumpen el curso de la vida e impiden el progreso humano. Estos pecados tienen efectos profundos en la vida cotidiana, de los cuales el debilitamiento de la motivación, la confusión y ansiedad, la erosión del capital social y la desconfianza son solo una parte. Este informe examina estos pecados y sus impactos destructivos en diversos aspectos de la vida individual y social.

1. Obstáculos espirituales y morales (cerraduras internas)

**Obstáculo al conocimiento (reconocimiento)**

El pecado afecta la razón y la naturaleza innata, causando desviación de la verdad y las sutilezas de la creación. El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice que el pecado crea un punto negro en el corazón que, con su repetición, se expande y cubre todo el corazón, y después de eso, la persona nunca verá la salvación. (۱)Esto significa el bloqueo del camino al crecimiento espiritual y la comprensión de la verdad.



**Obstáculo a la aceptación de la súplica**

El pecado es uno de los factores importantes que corta la conexión del siervo con Dios y le quita la oportunidad de recitar súplicas y su aceptación.

En la súplica de Kumayl leemos: «اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا؛ ¡Oh Dios! Perdóname los pecados que impiden la súplica». Según lo dicho por el Imam Sajjad (la paz sea con él), pecados como la mala intención, la hipocresía, la incredulidad en la aceptación de la súplica, el retraso en las oraciones obligatorias, el abandono de la bondad y la limosna, el mal lenguaje, el insulto y el daño a los padres, impiden la aceptación de la súplica. (۲)

El bloqueo del camino de conexión con el Creador para resolver problemas puede hacer la vida muy difícil.



**Obstáculo a la tranquilidad mental, ansiedad y desesperanza**

El sentimiento de culpa, vergüenza e imagen dañada de uno mismo puede involucrar a la persona en ansiedad, depresión y pérdida de autoestima, lo cual es destructivo psicológicamente. El pecado es un factor de agitación y perturbación que lleva a un aumento de la ansiedad negativa y una disminución de la esperanza. Esta situación bloquea a la persona en un ciclo constante de malestares mentales.

El Príncipe de los Creyentes (la paz sea con él) dice: «کم من شهوة ساعة قداورثت حزناً طویلاً؛ Cuántos placeres de una hora han heredado un largo dolor y tristeza» (۳)

**Desesperación de la misericordia de Dios**

La desesperación de la misericordia de Dios es en sí misma un pecado mayor, ya que es duda en el poder o la misericordia infinita de Dios. Por esta razón, el Corán considera al desesperado de la misericordia de Dios como un incrédulo (Yusuf:۸۷). Pecados como la desesperación de la misericordia divina, la confianza en otros que no sea Dios y la negación de la promesa de Dios, cortan la esperanza y quitan la motivación para el movimiento.



2. Obstáculos sociales e interpersonales (cerraduras externas)

**Daño a las relaciones interpersonales**

Pecados como la mentira debilitan la confianza, que es el capital social. El Imam Sadiq, citando al Profeta Jesús (la paz sea con ambos), dice: «مَنْ کَثُرَ کَذِبُهُ ذَهَبَ بَهَاؤُهُ؛ Quien miente mucho, pierde su valor ante Dios y la gente.» (۴)

Otro de los pecados que interrumpe la vida humana en la dimensión de las relaciones sociales es la arrogancia. La arrogancia significa considerarse superior a los demás, despreciarlos y comportarse de manera arrogante, lo cual a menudo va acompañado de búsqueda de superioridad.

La arrogancia lleva al aislamiento social y al alejamiento de la gente del arrogante, porque la dignidad humana no permite que las personas se sometan a las pretensiones arrogantes. Por esta razón, incluso los amigos y familiares más cercanos se alejan de ellos y en su corazón los odian.

El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice: «El arrogante no tiene amigos» y «Nada enciende la ira de la gente como la arrogancia.» (۵)Como resultado, la arrogancia no trae para la persona más que odio, humillación y soledad.



3. Obstáculos materiales y temporales (cerraduras mundanas)

**Acortamiento de la vida**

Algunos pecados pueden ser causa de acortamiento de la vida humana. Según las narraciones, cortar los lazos familiares, el juramento falso, la mentira, el adulterio, bloquear el camino de los musulmanes y la pretensión de liderazgo injusto son algunos de estos pecados. (۶)Esto significa el bloqueo de las oportunidades de vida y crecimiento.

**Cambio de bendiciones y corte de sustento**

El pecado puede hacer que Dios convierta las bendiciones en dificultades o las quite de una nación. No dar el zakat y otros derechos legales, la venta insuficiente, la falta de misericordia hacia los pobres y huérfanos, y la opresión de los gobernantes pueden llevar a la hambruna, la escasez de lluvia y la pobreza. El adulterio también se menciona como un factor que impide el sustento. (۷)Estos factores pueden bloquear la vida de la persona en asuntos económicos y de subsistencia.

**El camino para abrir las cerraduras de la vida**

Las fuentes religiosas enfatizan que para salir de los atascos de la vida, el arrepentimiento y la búsqueda de perdón son la clave principal. El Corán considera la búsqueda de perdón como causa de bendición en la riqueza, los hijos, las lluvias abundantes y los jardines verdes. (۸)

El Príncipe de los Creyentes (la paz sea con él) dice: El creyente está entre la bendición y el pecado, y estos dos solo se corrigen con la gratitud y la búsqueda de perdón. (۹)

