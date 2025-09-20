Comunicado Oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán sobre la acción ilegal de tres países europeos para restablecer resoluciones vencidas del Consejo de Seguridad abusando del mecanismo de solución de controversias del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y la Resolución 2231



En el nombre de Dios, el Más Clemente, el Más Misericordioso

La República Islámica de Irán condena la acción de los tres países europeos, Francia, Alemania y el Reino Unido, de abusar del mecanismo de solución de controversias del JCPOA para reinstaurar las resoluciones del Consejo de Seguridad que fueron terminadas en 2015 de conformidad con la Resolución 2231 y el JCPOA, como una acción ilegal, injustificada y provocadora .

La Resolución 2231 del Consejo de Seguridad , como parte integral del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), al tiempo que respalda el JCPOA en su anexo, afirmó la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán, disipó las falsas dudas planteadas sobre la naturaleza del programa nuclear de Irán y, al mismo tiempo, introdujo estrictas medidas de verificación al respecto.

De conformidad con la Resolución 2231 , todas las resoluciones del Consejo de Seguridad que se habían impuesto contra Irán de 2006 a 2010 fueron terminadas y se decidió que la cuestión nuclear iraní se eliminaría de la agenda del Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 . La acción destructiva de los tres países europeos para restablecer las resoluciones derogadas del Consejo de Seguridad se produce en un momento en que las instalaciones nucleares de Irán, bajo las salvaguardias del régimen sionista y de Estados Unidos, han sido objeto de ataques y daños ilegales; ataques que violan claramente la Carta de las Naciones Unidas, ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales y socavan gravemente los cimientos del régimen de no proliferación.

Los tres países europeos no solo se negaron a condenar estas acciones agresivas, sino que cometieron una doble acción ilegal al abusar del mecanismo de resolución de disputas del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Estos gobiernos ni siquiera prestaron atención al entendimiento entre la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica del 9 de septiembre de 2025 y, a pesar de la bienvenida de la comunidad internacional, lo ignoraron, mientras que su principal excusa para la reimposición fue la falta de cooperación entre Irán y el Organismo.

Además, ignoraron la razonable propuesta de Irán, que ellos mismos reconocieron como razonable, bajo falsos pretextos, porque desde el principio han estado persiguiendo sus propios y extravagantes intereses políticos .

La República Islámica de Irán siempre ha intentado mantener abierta la vía diplomática y de interacción, pero a pesar de sus afirmaciones, estos países no han demostrado independencia hasta ahora y han seguido las políticas unilaterales e ilegales de los Estados Unidos .

La República Islámica de Irán enfatiza :

1- La acción de hoy por parte de tres países europeos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para completar el proceso de restauración de las resoluciones canceladas del Consejo de Seguridad es una acción ilegal, injustificada y provocadora que socava gravemente los procesos diplomáticos actuales .

2- La plena responsabilidad por las consecuencias de estas acciones, que conducen al regreso de las resoluciones canceladas del Consejo de Seguridad contra Irán, recae en los Estados Unidos y los tres países europeos, que, al distorsionar los hechos y hacer afirmaciones infundadas, presionaron a algunos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para que se unieran a ellos .

3 - La acción de hoy para completar el proceso de reinstauración de las sanciones del Consejo de Seguridad se tomó sin consenso y a pesar de la seria oposición de varios miembros del Consejo de Seguridad, lo que socava aún más la credibilidad del Consejo de Seguridad y se considera un golpe a la diplomacia y al régimen de no proliferación .

4 - El programa nuclear pacífico de Irán se basa en la voluntad y el deseo de la nación iraní de progreso y desarrollo científico y tecnológico, y la nación iraní está decidida a seguir este camino. La República Islámica de Irán, si bien enfatiza la búsqueda de sus intereses y derechos, incluso a través de la diplomacia, se reserva el derecho de responder apropiadamente a cualquier acción ilegal .

5 - La República Islámica de Irán llama a todos los miembros responsables de la comunidad internacional a rechazar la acción ilegal de hoy por parte de los tres países europeos en el Consejo de Seguridad y a abstenerse de darle cualquier legitimidad .

Ministerio de Asuntos Exteriores República Islámica de Irán.