Representante del Parlamento de los Países Bajos entra con la bandera palestina y regresa con un “sandía” como símbolo de resistencia

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), Ouwehand asistió a la sesión de revisión presupuestaria con los colores de la bandera palestina. Tras iniciar su intervención desde el atril, Martin Bosma, presidente del Parlamento de los Países Bajos, le indicó que debía abandonar la sala y cambiar su vestimenta. Esta decisión se adoptó bajo presión de otros líderes de los partidos y se basó en una norma no escrita sobre la neutralidad en la vestimenta de los parlamentarios.

Tras retirarse momentáneamente, Ouwehand regresó con un atuendo decorado con la imagen de una sandía, símbolo que desde 1967, cuando el régimen israelí prohibió temporalmente el uso de la bandera palestina, ha sido utilizado por los palestinos como sustituto de la bandera en actos de protesta. Los colores rojo, blanco, negro y verde evocan la bandera palestina y se han convertido en un emblema de resistencia.

El acto de Ouwehand provocó un amplio debate en redes sociales y reacciones diversas en el Parlamento neerlandés. Sus seguidores alabaron su valentía, mientras que sus críticos señalaron que su gesto refleja la creciente división en Europa respecto al conflicto israelí en Gaza.

En sus redes sociales, Ouwehand declaró: “Mientras el gabinete se niega a reconocer el genocidio y no toma medidas, nuestro deber es mostrar solidaridad con los palestinos. ¡Palestina libre!”

Este acto de apoyo se produce en un contexto dramático: desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, más de 65.000 palestinos, principalmente mujeres y niños, han perdido la vida en ataques del régimen de Tel Aviv, y las operaciones militares continúan. A pocos días de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, numerosos países han declarado su disposición a reconocer formalmente al Estado palestino.