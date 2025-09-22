Un buque hospital libio se une a la flotilla hacia Gaza para desafiar a Israel

Según informó la Agencia de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el barco Omar al-Mukhtar, equipado con una unidad de cuidados intensivos y suministros médicos de emergencia, partió del puerto el domingo tras un retraso provocado por las condiciones meteorológicas, informó el portavoz Nabil al-Soukni a la agencia Anadolu (AA).

“Ahora estamos completamente preparados con todo nuestro equipamiento, y hemos incrementado la carga de suministros para algunos de los barcos más pequeños que no tenían suficiente capacidad debido a su tamaño”, declaró al-Soukni.

El navío transporta tiendas de campaña para los palestinos desplazados, medicamentos, leche infantil y otros artículos de primera necesidad, además de acoger a activistas de embarcaciones menores que no pudieron continuar el viaje.

“El apoyo popular y moral que recibimos de diversos sectores en Libia fue un mensaje contundente para elevar la moral de la tripulación a bordo del Omar al-Mukhtar”, añadió al-Soukni.

Entre los pasajeros se encuentra el ex primer ministro libio Omar al-Hassi, junto a activistas internacionales, según confirmó el portavoz.

Por su parte, el oficial médico Abdel Rahman Humaid informó que se ha conformado un equipo de salud y que se instalaron instalaciones de cuidados intensivos en la nave.

“Hemos dotado al barco con el equipo y los medicamentos necesarios, y lo hemos preparado con todo lo indispensable para atención en cuidados intensivos”, explicó Humaid.