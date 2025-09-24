Presidente de Irán en la ONU: «Los criminales que matan a niños no merecen el nombre de ser humano»

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), el Dr. Masoud Pezeshkian, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, subrayó la urgente necesidad de poner fin a la ocupación, el asedio y el genocidio, señalando dos años de agresión y violencia en la región. Destacó que los ataques contra Gaza, Líbano, Siria y Yemen cuentan con el respaldo pleno de la potencia militar más poderosa del mundo, constituyendo claras violaciones del derecho internacional.

Pezeshkian afirmó: «Irán, la civilización continua más antigua del mundo, siempre ha permanecido firme ante los vendavales de la historia y, confiando en su fe y unidad nacional, no teme a los invasores». Recordó la defensa de doce días del pueblo iraní, señalando que esta resistencia fortaleció la unidad nacional.

El presidente iraní condenó la reciente agresión del régimen sionista y de Estados Unidos contra territorio iraní, calificándola como una traición a la diplomacia y un obstáculo para la paz, y reafirmó la determinación de Irán de continuar su resistencia. Subrayó: «Los criminales que matan a niños mediante la intimidación no merecen el nombre de ser humano».

Pezeshkian concluyó su intervención ante la Asamblea General afirmando: «Irán respalda la paz y la seguridad regional, y cree que, sobre la base de la cooperación, el respeto mutuo y la justicia, es posible construir un futuro común para todos los pueblos».