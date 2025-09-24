Oración comunitaria: La reunión espiritual más sublime del mundo

Según la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), la oración comunitaria (Salat al-Yama’ah) es considerada la manifestación más elevada de la devoción colectiva en el Islam. En un hadiz narrado del Santo Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), se dice: «Quien ame la oración comunitaria, será amado por Dios y Sus ángeles». Esta práctica, profundamente arraigada en la tradición shiíta, no solo fortalece el vínculo con el Creador, sino que también fomenta la unidad y la espiritualidad entre los creyentes.

El Santo Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) afirmó: «Aquel que se dirija al mosqueo para realizar la oración comunitaria recibirá, por cada paso, setenta mil buenas obras, se le perdonarán setenta mil pecados y se elevará en igual número de grados. Si falleciera en este estado, Dios enviará setenta mil ángeles para visitarlo en su tumba, acompañarlo en su soledad y pedir perdón por él hasta que sea resucitado» (Wasail al-Shia, vol. 5, p. 372).

A continuación, se presentan los principales beneficios de la oración comunitaria, divididos en tres categorías:

1. Beneficios generales de la oración comunitaria

1.1 Promoción y difusión de la oración: La oración comunitaria, al realizarse públicamente, inspira a los creyentes y atrae a otros hacia esta práctica sagrada, fortaleciendo la fe colectiva.

1.2 Difusión de las enseñanzas divinas: El Imam Reza (la paz sea con él) explicó: «La oración comunitaria fue establecida para que la sinceridad, el monoteísmo, el Islam y la adoración a Dios sean manifestados abiertamente» (Wasail al-Shia, vol. 8, p. 287).

1.3 Esplendor del Islam: La presencia masiva de musulmanes en los mosqueos refleja la grandeza de la comunidad islámica y su compromiso con los valores divinos.

1.4 Unidad y cooperación: La oración comunitaria simboliza la unidad de los musulmanes y fomenta la colaboración y la solidaridad, como se menciona: «Con la ayuda mutua en la virtud y la piedad» (Wasail al-Shia, vol. 8, p. 287).

2. Beneficios mundanos de la oración comunitaria

2.1 Confianza social: El Santo Profeta (la paz sea con él y su familia) dijo: «Quien realice las cinco oraciones diarias en comunidad, considérensele digno de todo bien» (Wasail al-Shia, vol. 5, p. 371).

2.2 Aceptación de las súplicas: El Profeta (la paz sea con él y su familia) afirmó: «Cuando un siervo de Dios reza en comunidad y pide algo a Dios, Él siente pudor de no concedérselo antes de que se retire» (Bihar al-Anwar, vol. 77, p. 4).

2.3 Cura de la hipocresía: Según el Profeta (la paz sea con él y su familia): «Quien participe en la oración comunitaria durante cuarenta días consecutivos recibirá dos certificados de liberación: uno del fuego y otro de la hipocresía» (Bihar al-Anwar, vol. 88, p. 4).

2.4 Protección divina: El Imam Sadiq (la paz sea con él) afirmó: «Quien realice las oraciones del alba y de la noche en comunidad estará bajo la protección de Dios Todopoderoso» (Al-Mahasin, p. 52).

2.5 Expiación de pecados: El Imam Baqir (la paz sea con él) dijo: «Tres cosas expían los pecados: realizar la ablución en el frío, caminar hacia las oraciones de día o de noche y perseverar en la oración comunitaria» (Bihar al-Anwar, vol. 88, p. 10).

3. Beneficios espirituales en el más allá

3.1 Compañía en la tumba: Como se citó anteriormente, el Profeta (la paz sea con él y su familia) aseguró que los ángeles acompañarán al creyente en su tumba si muere mientras se dirigía a la oración comunitaria (Wasail al-Shia, vol. 5, p. 372).

3.2 Cruce del Sirat: El Profeta (la paz sea con él y su familia) dijo: «Quien persevere en la oración comunitaria cruzará el Sirat como un relámpago brillante junto a los primeros grupos de los justos» (Bihar al-Anwar, vol. 88, p. 3).

3.3 Liberación del infierno: La participación constante en la oración comunitaria otorga la liberación del fuego, según el Profeta (la paz sea con él y su familia) (Bihar al-Anwar, vol. 88, p. 4).

3.4 Facilidad en el Día del Juicio: El Profeta (la paz sea con él y su familia) afirmó: «En el Día del Juicio, Dios facilitará las dificultades para el creyente que participe en la oración comunitaria y lo enviará al Paraíso» (Wasail al-Shia, vol. 5, p. 372).

3.5 Elevación de rango: El Profeta (la paz sea con él y su familia) dijo al Imam Alí (la paz sea con él): «Tres cosas elevan el rango del creyente: una ablución completa en el frío, esperar la siguiente oración y perseverar en la oración comunitaria» (Bihar al-Anwar, vol. 8, p. 10).

Conclusión

La oración comunitaria no es solo un acto de adoración colectiva, sino una escuela viva para cultivar la sinceridad, la unidad y la cooperación entre los creyentes. Es un reflejo del esplendor del Islam y una herramienta para fortalecer la fe y la cohesión social. Sus beneficios abarcan la promoción de los valores divinos, la purificación del alma, la protección divina y la salvación en el más allá, convirtiéndola en un pilar esencial de la comunidad islámica.

Palabras finales: La oración comunitaria es un pacto celestial que une los corazones de los creyentes entre sí y con Dios. Sus filas unidas, que comienzan en el mosqueo, extienden sus bendiciones hasta el Paraíso, consolidando la grandeza, la unidad y la paz espiritual de la Ummah islámica.

Notas al pie: