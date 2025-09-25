Italia y España envían buques de guerra para proteger a la Flotilla Global Sumud

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), la Flotilla Global Sumud, compuesta por aproximadamente 50 embarcaciones civiles, zarpó a finales de agosto de 2025 desde el puerto de Barcelona con rumbo a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto por Israel y entregar ayuda humanitaria —especialmente equipos médicos— a los 2,4 millones de palestinos que viven bajo asedio en la Franja. Participan representantes de 44 países, incluyendo activistas, abogados y figuras como Greta Thunberg, activista climática sueca, así como cuatro parlamentarios de la oposición italiana.

Los ataques ocurrieron en aguas internacionales, a 56 kilómetros de la isla griega de Gavdos, e incluyeron el lanzamiento de granadas aturdidoras, sustancias irritantes y la interrupción de las comunicaciones de las embarcaciones. Los organizadores de la flotilla reportaron 12 explosiones que afectaron a nueve barcos, calificando estos actos como "crímenes de guerra" y una violación de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que obliga a Israel a facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

Acciones de Italia

El gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, respondió a los ataques desplegando inicialmente la fragata Fasan en la madrugada del 24 de septiembre de 2025. El jueves, Guido Crosetto, ministro de Defensa de Italia, anunció el envío de una segunda fragata, la Alpino, a las cercanías de la isla de Creta, en Grecia. Estas embarcaciones, equipadas con sistemas avanzados de detección y neutralización de drones, tienen la misión de proteger a los 56 ciudadanos italianos a bordo de la flotilla y apoyar en posibles operaciones de rescate.

Crosetto, en un discurso ante la Cámara de Diputados, condenó los ataques a embarcaciones civiles y afirmó: "Cualquier acción conforme al derecho internacional debe estar protegida y no puede ser reprimida con violencia. El ataque a ciudadanos italianos en aguas internacionales es una cuestión de seguridad nacional." Sin embargo, advirtió que, una vez que la flotilla ingrese en aguas territoriales de Israel, Italia no podrá garantizar su seguridad, ya que Israel considera esta acción como "hostil".

Giorgia Meloni calificó la misión de la flotilla como "irresponsable" y "peligrosa", proponiendo que la ayuda humanitaria se descargue en Chipre y sea trasladada a Gaza a través de la Iglesia Católica. En Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, Meloni aseguró que el gobierno italiano podría entregar dicha ayuda a Gaza en pocas horas.

Acciones de España

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el envío de un buque de la Armada desde el puerto de Cartagena para proteger a la Flotilla Global Sumud y realizar operaciones de rescate si fuera necesario. Sánchez subrayó la importancia de respetar el derecho internacional, declarando: "España exige garantizar el derecho de los ciudadanos a navegar de manera segura en aguas internacionales y rechaza cualquier doble rasero en la aplicación de las normas internacionales."

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó los ataques con drones como "inaceptables" y reiteró que la Flotilla Global Sumud opera exclusivamente con fines humanitarios y no representa una amenaza para nadie. Añadió que España brindará pleno apoyo diplomático y consular a los activistas, incluidos los ciudadanos españoles a bordo.

Posición de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado afirmando que no permitirá la entrada de la Flotilla Global Sumud en las aguas bajo bloqueo en Gaza, considerando la acción como "hostil". Propuso que la ayuda humanitaria se descargue en puertos de países vecinos, fuera de Israel, para ser trasladada posteriormente a Gaza. Algunos funcionarios israelíes, incluidos miembros del gobierno de derecha, han acusado a los activistas de la flotilla de colaborar con Hamás, una acusación que los organizadores han rechazado categóricamente.

Reacciones internacionales

Colombia y México también expresaron preocupación por la seguridad de sus ciudadanos en la Flotilla Global Sumud. El presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió en la red social X que se garantice la seguridad y el paso seguro de la flotilla, condenando los ataques. México, por su parte, anunció que está realizando gestiones diplomáticas a través de sus embajadas en el Mediterráneo para proteger a sus ciudadanos.

En Italia, Elly Schlein, líder del Partido Democrático, criticó las declaraciones de Meloni y pidió al gobierno que, en lugar de atacar a la flotilla, convoque al embajador israelí. Schlein destacó que la Flotilla Global Sumud representa a 44 países y tiene como único objetivo brindar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

Situación actual

La Flotilla Global Sumud permanece en aguas internacionales cerca de la isla de Creta, bajo la vigilancia de los buques italianos y, próximamente, del buque español. Los organizadores han declarado que continuarán su rumbo hacia Gaza, pero aún no han respondido a la propuesta de descargar la ayuda en Chipre.

Estos eventos se producen en un contexto en el que informes de la ONU reportan más de 65,400 muertes en Gaza desde octubre de 2023. Investigaciones recientes de la organización han acusado a Israel de cometer genocidio en la Franja y han instado a facilitar la entrega de ayuda humanitaria.