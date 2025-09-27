Polémica en Líbano por los insultos de Marwan Hamadeh a Sayyed Hassan Nasrallah que desatan la ira de los seguidores de Hezbolá

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), tras la polémica generada por la iluminación simbólica de la roca Raouché con las imágenes del mártir Sayyed Hassan Nasrallah y Sayyed Hashem Safieddine, el diputado libanés Marwan Hamadeh reaccionó en una entrevista con el canal Al Hadath, calificando el acto como “una imagen vergonzosa de la situación del Líbano”.

Hamadeh también tildó de “escándalo” la utilización de la imagen del mártir Rafic Hariri en este contexto.

En la misma conversación, el parlamentario recurrió a un dicho popular de tono vulgar para expresar que, a su juicio, el hecho no merecía tanta atención ni revuelo y podría haberse gestionado con mayor serenidad.

Algunos interpretaron esta expresión como una ofensa indirecta contra Sayyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, aunque Hamadeh no mencionó su nombre explícitamente. Esta percepción desató una ola de indignación que se tradujo, en la noche del viernes, en una concentración de simpatizantes de Hezbolá frente a la residencia de Hamadeh, en el barrio de Hamra, donde corearon consignas contra él.

Los manifestantes expresaron su rechazo con gritos y encendiendo hogueras en las inmediaciones de la vivienda. No obstante, la presencia de las fuerzas de seguridad evitó que se produjeran enfrentamientos o incidentes de mayor gravedad.