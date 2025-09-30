Maduro declara el “Estado de Excepción Exterior” y obtiene facultades especiales para enfrentar la amenaza militar de Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Gobierno venezolano anunció este lunes la emisión del decreto de “Estado de Excepción Exterior”, una medida prevista en la Constitución Bolivariana que otorga al presidente Nicolás Maduro poderes extraordinarios para hacer frente a amenazas externas. Este decreto, con una vigencia inicial de noventa días y susceptible de prórroga, faculta la movilización completa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, la militarización de infraestructuras estratégicas de servicios públicos e industrias esenciales, la activación de la Milicia Nacional y, de ser necesario, el cierre de fronteras.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, explicó que este decreto “se activará de inmediato ante cualquier acto de agresión contra el territorio venezolano”. Asimismo, advirtió que ninguna persona o institución, dentro o fuera del país, tendrá el derecho de promover, facilitar o justificar una agresión militar contra Venezuela, y que los infractores serán procesados conforme a la Constitución y las leyes nacionales.

El presidente Maduro, durante una reunión del Consejo Nacional con la participación de los máximos representantes de los poderes públicos, afirmó: “Venezuela jamás permitirá que ningún poder la humille. Nuestro pueblo está unido y preparado para defender la soberanía nacional”. Añadió que “todas las capacidades de la sociedad venezolana deben estar activadas para responder ante cualquier amenaza o ataque”.

Esta decisión se toma en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington. En las últimas semanas, Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra, varias aeronaves militares y un submarino nuclear en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha destruido embarcaciones atribuidas a dichas actividades ilícitas. El Gobierno bolivariano considera estas acciones como actos de injerencia y un intento de desestabilizar la nación para propiciar un cambio de régimen.

La Constitución Bolivariana establece que el “Estado de Excepción Exterior” procede cuando la seguridad del país, sus ciudadanos o sus instituciones se encuentran amenazadas por hechos externos. El Gobierno enfatiza que esta medida no busca restringir los derechos del pueblo, sino garantizar la defensa integral de la patria y evitar que la región sea arrastrada hacia un conflicto de mayor magnitud.