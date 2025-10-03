Venezuela denuncia ante CSNU incursión ilegal de aviones de EEUU

Mediante una comunicación presentada ante el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, quien preside el Consejo de Seguridad, el canciller de Venezuela, Yván Gil, ha anunciado este viernes que su país ha denunciado de manera oficial el sobrevuelo de aviones de combate de EE.UU. cerca de sus costas.

En el documento, entregado a través del representante Permanente Alterno de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez, Venezuela ha denunciado “la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses el 2 de octubre”, aproximadamente a 75 kilómetros de sus costas.

Al señalar que “este acto no solo representa una amenaza a nuestra soberanía nacional, sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional”, Gil ha afirmado en sus redes sociales que “Esta grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela”, ha subrayado Gil en sus redes sociales.

En otra publicación, Gil ha compartido imágenes sobre la reunión que sostuvo con el Director para América Latina de la Cancillería de Rusia, Alexander Shchetinin, para discurrir sobre “la preocupante situación” en la región.

“En nombre del presidente, Nicolás Maduro, expresamos nuestro agradecimiento por la solidaridad de Rusia y reafirmamos nuestras alianzas estratégicas”, ha puntualizado.