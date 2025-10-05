Protestas internacionales masivas exigen fin del bloqueo en Gaza tras ataque a la “Flotilla Global Sumud”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El reciente asalto de la marina israelí a la “Flotilla Global Sumud”, convoy humanitario que transportaba suministros esenciales hacia la Franja de Gaza, ha provocado una ola de manifestaciones internacionales. En ciudades de Italia, España, Francia, Reino Unido, Pakistán, Malasia, Turquía y otros países, miles de ciudadanos se han congregado para expresar su apoyo al pueblo palestino y rechazar la ocupación y el bloqueo.

En Roma, más de 300.000 personas se unieron en una masiva marcha que recorrió puntos emblemáticos de la ciudad, con banderas palestinas y pancartas exigiendo “Palestina libre” y el cese inmediato de las hostilidades. En Barcelona, aproximadamente 70.000 personas participaron en concentraciones similares, mientras en París, Londres y Lisboa miles se sumaron a las protestas.

En Pakistán y Bangladés, tras las oraciones del viernes, se registraron movilizaciones multitudinarias; en Malasia, miles se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos exigiendo el fin del bloqueo y la liberación de los detenidos. Estos eventos reflejan una ola global de solidaridad con Gaza, que se acerca al segundo aniversario de una ofensiva que ha dejado graves consecuencias humanitarias.

Organizadores y líderes de las manifestaciones han subrayado que estas movilizaciones no son solo un acto de protesta, sino un llamado urgente a la comunidad internacional para garantizar el acceso humanitario, el respeto a los derechos humanos y la defensa de la justicia para el pueblo palestino.