Hezbolá del Líbano expresa su apoyo a la posición de Hamás frente al plan propuesto por Trump para Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El movimiento Hezbolá del Líbano, mediante un comunicado, expresó su apoyo a la postura de Hamás respecto al plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

En el comunicado del grupo de resistencia libanés, publicado en el canal Al-‘Ilam al-Harbi, se señala que Hezbolá declara su respaldo a la posición del movimiento de resistencia islámica Hamás respecto al plan de Trump para detener la guerra del régimen sionista contra Gaza, el cual ha sido adoptado en consulta y coordinación con otros grupos de resistencia palestinos.

Hezbolá añadió que esta postura, por un lado, refleja un compromiso serio con la detención de la agresión brutal del régimen sionista contra el pueblo de Gaza y, por otro, subraya la adhesión a los principios de la causa palestina y la no renuncia a los derechos del pueblo palestino.

El comunicado agrega que esta posición también evidencia la adhesión del movimiento Hamás y de todos los grupos de resistencia a la unidad del pueblo palestino, enfatizando que cualquier acuerdo nacional derivado de los derechos nacionales legítimos debe servir como marco para las negociaciones, y que estas deben conducir a la retirada completa del enemigo de la Franja de Gaza, impedir el desplazamiento de sus habitantes y fortalecer al pueblo palestino en la gestión de sus asuntos políticos, de seguridad y de subsistencia, basándose en su propia capacidad interna.

Finalmente, el movimiento Hezbolá hizo un llamado a todos los países árabes e islámicos para que se solidaricen con el pueblo palestino y respalden la postura de Hamás y de todas las fuerzas de resistencia palestinas, de manera que se detenga la agresión del régimen sionista en la Franja de Gaza y Cisjordania, se impida el desplazamiento de la población, se reconstruya Gaza y se restituyan todos los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino.