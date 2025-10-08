Ante la escalada militar de Estados Unidos, la Fuerza Armada de Venezuela desarrolla ejercicios en su fachada Caribeña

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, 7 de octubre de 2025

El territorio insular de Margarita, un estado costero de Venezuela, es el teatro de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene desplegado todo su potencial marítimo, aéreo y terrestre ante la amenaza de Estados Unidos.

Los marines estadounidenses están desplegados desde hace casi dos meses en el mar Caribe y han bombardeado seis lanchas con la excusa del combate al narcotráfico que señalan, está vinculado a un inexistente Cartel de los Soles que atribuyen falsamente al presidente Nicolás Maduro y a los militares para justificar cualquier agresión en nombre de la seguridad de Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado que la administración Trump busca un cambio de régimen bajo la construcción de narrativas falsas al declarar a ese cartel como un grupo terrorista que ha sido el motivo de invasión a Afganistán e Iraq, país que fue destruido con el argumento de poseer armas de destrucción masiva.

Estas acciones belicistas de Estados Unidos, violan el derecho internacional, sus propias leyes y los acuerdos de cooperación para la lucha de delitos comunes trasnacionales como el narcotráfico que no ameritan una respuesta de guerra.

Han asesinado a 21 personas en el territorio marítimo que el Comando Sur se atribuye como su área de influencia.

Tanto congresistas republicanos como demócratas, han condenado esta política de Donald Trump por considerar que sobrepasa las leyes estadounidenses y nadie sabe a quiénes han exterminado, si son pescadores, migrantes o realmente narcotraficantes que al cometer un delito, tienen derecho a la defensa.

Durante el fin de semana, los militares hicieron un ejercicio de comando y control, Luisa Cáceres de Arismendi, para demostrar la cohesión de la estructura de la Fuerza Armada con las comunidades y poner a prueba la respuesta ante un eventual ataque de Estados Unidos.

En el aniversario de la marina estadounidense, Donald Trump dijo a los militares que pasaran del combate marítimo al terrestre y Venezuela se prepara.