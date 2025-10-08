Un niño es asesinado o mutilado en Gaza cada 17 minutos, denuncia Unicef en el Día Internacional del Niño

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La guerra en la Franja de Gaza, que cumple ahora casi dos años desde su inicio el 7 de octubre de 2023, ha transformado un territorio ya asediado en un escenario de devastación absoluta para su población infantil. Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha elevado su voz en un informe demoledor que coincide con la conmemoración del Día Internacional del Niño: al menos 61.000 niños han sido asesinados o han quedado mutilados desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamás, lo que equivale a una víctima infantil cada 17 minutos.

Ricardo Pires, portavoz de Unicef, pronunció estas cifras en una rueda de prensa en Ginebra, describiéndolas como "inaceptables y sobrecogedoras". "Los niños llevan demasiado tiempo sufriendo física y mentalmente, han sido expuestos a horrores que ningún niño debería tener que ver ni vivir jamás, han quedado huérfanos, han perdido sus hogares, han sido desplazados en múltiples ocasiones y han estado expuestos a enfermedades y violencia a una escala sin precedentes", afirmó Pires, con la voz cargada de indignación contenida.

El informe de Unicef detalla no solo la magnitud de las bajas, sino el colapso de los servicios básicos que agrava la tragedia. En Gaza, uno de cada cinco bebés nace prematuro debido al estrés y las condiciones sanitarias precarias, y muchos de ellos dependen de incubadoras y respiradores que permanecen retenidos en hospitales evacuados por orden militar. En el hospital Al Helou, por ejemplo, hay diez bebés —uno conectado a un respirador mecánico— junto a doce incubadoras inutilizadas. En otros tres centros sanitarios, se suman tres bebés más, cinco recién nacidos y dieciocho incubadoras adicionales, atrapados en el norte de la Franja, donde los bombardeos y ataques aéreos persisten pese a las esperanzas de negociaciones para un alto el fuego.

"Estos equipamientos son esenciales para acogerlos y mantenerlos con vida. Estamos intentando trasladarlos al sur, pero hasta ahora se nos ha denegado el permiso. Esperamos poder hacerlo a finales de semana", explicó Pires, subrayando la obstrucción sistemática al acceso humanitario. Esta situación se agrava por el bloqueo total de suministros que dura más de tres semanas en algunos periodos, dejando a la población —especialmente al millón de niños que habitan Gaza— al borde de la inanición y enfermedades prevenibles. En agosto pasado, la tasa de desnutrición infantil superó récords anteriores, con 13.000 menores sufriendo desnutrición aguda.

Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, intervino en un comunicado reciente para recordar que el breve alto el fuego de principios de año, roto el 31 de marzo de 2025, había ofrecido un "atisbo de esperanza" a los niños. Sin embargo, su reanudación provocó al menos 322 muertes y 609 heridos infantiles en solo diez días, un promedio de casi 100 víctimas diarias, muchas de ellas en campos de refugiados improvisados o viviendas derruidas. "La infancia ha sido condenada una vez más a un ciclo de violencia mortal y privaciones. Todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y proteger a la infancia", instó Russell.

El conflicto, respaldado por el apoyo estadounidense a Israel, ha cobrado la vida de más de 15.000 niños en 18 meses de hostilidades, con al menos 34.000 heridos adicionales. Cerca de un millón de menores han sido desplazados repetidamente, privados de educación, agua potable y atención médica. Unicef denuncia que los ataques contra trabajadores humanitarios —que han matado a cientos— violan el derecho internacional y amenazan la continuidad de operaciones vitales.

En su llamado final, la agencia insta a las partes a cesar las hostilidades, restablecer el alto el fuego y permitir la entrada irrestricta de ayuda humanitaria y bienes comerciales. Exige la evacuación de niños enfermos o heridos, la protección de civiles e infraestructuras esenciales, y la liberación de rehenes. A los Estados, les urge ejercer su influencia para poner fin al conflicto y garantizar el respeto al derecho internacional, especialmente en la salvaguarda de la infancia. "El mundo no puede quedarse al margen y permitir que la matanza y el sufrimiento de los niños continúen", concluye el informe, en un eco de la conciencia global que, hasta ahora, ha sido insuficiente para detener la tragedia.