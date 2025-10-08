Denuncian a Giorgia Meloni y dos ministros ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que ella, junto a los ministros de Defensa, Guido Crosetto, y de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta "complicidad en genocidio" debido al respaldo de Italia a Israel en el marco de la ofensiva militar en la Franja de Gaza. La denuncia, presentada el 1 de octubre por el grupo "Juristas y Abogados por Palestina", también podría involucrar a Roberto Cingolani, director del grupo italiano de defensa Leonardo.

Meloni, en una entrevista con la cadena RAI, expresó su sorpresa ante la acusación, afirmando que "no existe otro caso similar en el mundo ni en la historia". La denuncia, firmada por unas cincuenta personas, incluyendo profesores de Derecho, abogados y figuras públicas, señala que el gobierno italiano, al proporcionar armamento letal y mantener su apoyo al gobierno israelí, se ha convertido en cómplice de lo que describen como un "genocidio en curso" y de graves crímenes de guerra contra la población palestina en Gaza y Cisjordania, especialmente desde el 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado aproximadamente 67.100 palestinos muertos en dos años, según datos de Europa Press, ha generado una ola de críticas hacia el gobierno de Meloni, conocido por su postura proisraelí. A pesar de que la primera ministra ha defendido que Italia no ha autorizado nuevos envíos de armas a Israel desde el 7 de octubre, el grupo denunciante sostiene que se han realizado centenares de transacciones de exportación de armamento, aunque las licencias fueran previas al inicio del conflicto.

En Roma, la semana pasada, cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra lo que consideran una "matanza" en Gaza, dirigiendo duras críticas a Meloni y su gobierno de derecha. Aunque Italia ha matizado recientemente su postura, calificando la ofensiva israelí como "desproporcionada", no ha interrumpido sus relaciones comerciales ni diplomáticas con Israel, y se mantiene firme en su negativa a reconocer el Estado palestino.

Por su parte, un portavoz de Leonardo calificó las acusaciones contra Cingolani como "extremadamente peligrosas y falsas". Meloni, en su defensa, destacó que Italia ha adoptado una postura más estricta que otros países europeos, como Francia, Alemania o el Reino Unido, en relación con el envío de armas a Israel. "Nosotros fuimos los primeros en tomar esta decisión", afirmó.

La denuncia solicita a la CPI que evalúe la posibilidad de iniciar una investigación oficial. Hasta el momento, el tribunal de La Haya no ha confirmado si ha recibido o admitido a trámite la demanda. Este caso añade presión al gobierno italiano en un contexto de creciente tensión internacional por el conflicto en Oriente Próximo.