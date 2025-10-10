Trump agradece a Irán por respaldo al alto el fuego

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una rueda de prensa con el presidente finlandés, Alexander Stubb, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a Irán por respaldar el plan de alto el fuego en Gaza. "¡Gracias, Teherán!", dijo, reconociendo el papel de la República Islámica en el proceso.

El acuerdo, anunciado por Trump en Truth Social, es la primera fase de un plan de 20 puntos mediado por Qatar, Turquía, Egipto y EE.UU. Incluye la liberación de 20 rehenes israelíes vivos y los cuerpos de 28 fallecidos retenidos por Hamás, a cambio de más de 1.000 prisioneros palestinos. Según Reuters, el cese al fuego comenzaría en 24 horas, con el intercambio de rehenes en 72 horas, tras negociaciones en Sharm el-Sheikh.

Trump señaló que "nadie será obligado a dejar Gaza" y que el plan cuenta con amplio apoyo, destacando la contribución de Irán y el eje de resistencia para la paz. También mencionó que EE.UU. seguirá apoyando a Ucrania con armas a través de la OTAN y defendió a Finlandia como miembro de la alianza, aunque consideró un ataque ruso "muy improbable". Criticó a España por su bajo aporte a la OTAN.

A pesar del historial de violaciones de Israel, muchos analistas se muestran escépticos sobre la continuidad de este acuerdo de paz, aunque el pacto abre una puerta a la esperanza para la estabilidad en Oriente Medio.