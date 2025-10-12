  1. página de inicio
Beirut

Más de 60 000 personas se reúnen en el gran encuentro “Ajyal al-Sayyed” en el estadio de Beirut

13 octubre 2025 - 02:05
Este evento constituye una de las mayores concentraciones de scouts en la historia del Líbano, con la participación de más de 60 000 miembros de la Asociación de Scouts del Imam Mahdi (aj).

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):  El gran encuentro “Ajyal al-Sayyed” (“Generaciones del Sayyed”) se celebró este domingo 12 de octubre de 2025 en el Complejo Deportivo Camille Chamoun de Beirut, con la participación de los scouts de Al-Mahdi, pertenecientes a Hezbolá.

Miles de miembros de la Asociación de Scouts del Imam Mahdi (aj) se congregaron en la capital libanesa para rendir homenaje a Sayyed Hassan Nasrallah y reafirmar su compromiso con el legado del “Sayyed de la Resistencia”.

El evento, considerado uno de los mayores encuentros scouts en la historia del Líbano, reunió a más de 60 000 participantes bajo el lema «Seguimos fieles a nuestro compromiso, ¡oh Nasrallah!», reflejando la unidad y vitalidad de la juventud de la resistencia libanesa.

La Asociación de Scouts del Imam Mahdi (aj) es una organización cultural y educativa vinculada a Hezbolá, fundada en la década de 1980. Actualmente desarrolla actividades en distintas regiones del país, especialmente entre las familias que apoyan la resistencia, en los ámbitos cultural, educativo, religioso y nacional.

A lo largo de los años, esta organización ha desempeñado un papel fundamental en la formación de valores, la solidaridad social y la promoción del espíritu de servicio, consolidándose como una de las instituciones juveniles más influyentes del Líbano contemporáneo.

