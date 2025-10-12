Más de 60 000 personas se reúnen en el gran encuentro “Ajyal al-Sayyed” en el estadio de Beirut

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El gran encuentro “Ajyal al-Sayyed” (“Generaciones del Sayyed”) se celebró este domingo 12 de octubre de 2025 en el Complejo Deportivo Camille Chamoun de Beirut, con la participación de los scouts de Al-Mahdi, pertenecientes a Hezbolá.

Miles de miembros de la Asociación de Scouts del Imam Mahdi (aj) se congregaron en la capital libanesa para rendir homenaje a Sayyed Hassan Nasrallah y reafirmar su compromiso con el legado del “Sayyed de la Resistencia”.

El evento, considerado uno de los mayores encuentros scouts en la historia del Líbano, reunió a más de 60 000 participantes bajo el lema «Seguimos fieles a nuestro compromiso, ¡oh Nasrallah!», reflejando la unidad y vitalidad de la juventud de la resistencia libanesa.

La Asociación de Scouts del Imam Mahdi (aj) es una organización cultural y educativa vinculada a Hezbolá, fundada en la década de 1980. Actualmente desarrolla actividades en distintas regiones del país, especialmente entre las familias que apoyan la resistencia, en los ámbitos cultural, educativo, religioso y nacional.

A lo largo de los años, esta organización ha desempeñado un papel fundamental en la formación de valores, la solidaridad social y la promoción del espíritu de servicio, consolidándose como una de las instituciones juveniles más influyentes del Líbano contemporáneo.