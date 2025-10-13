Reyes Rigo regresa a Palma tras su detención en Israel: "Volveremos hasta que Palestina sea libre"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Reyes Rigo, acupunturista de 52 años, regresó a Palma este martes tras un emotivo reencuentro en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde medio centenar de personas ondearon banderas palestinas y exhibieron pancartas contra el "genocidio" en Gaza. Acompañada por Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, liberadas el 6 de octubre, Rigo llegó desde Madrid-Barajas, adonde había volado desde Qatar tras su deportación.

El 1 de octubre, la Marina israelí interceptó el Adara, barco de la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Gaza, a 70 millas náuticas de la costa. Rigo fue recluida en los penales de Saharonim y Ktzi’ot, acusada de "asalto agravado" por un altercado con una funcionaria. Tras declararse culpable de un delito menor, aceptó una multa de 2.650 euros y diez días de prisión –ya cumplidos– para ser liberada.

"Nos golpearon, nos hacinaron en celdas sin agua ni comida decente. Fue un secuestro en alta mar", denunció Rigo en Barajas, exigiendo al Gobierno español una querella internacional. Junto a Muñoz y Martínez, instó a sumarse a la huelga general del 15 de octubre en solidaridad con Palestina, que el 5 de octubre movilizó a 4.000 personas en Palma. "Lo que vivimos es una fracción del sufrimiento palestino", afirmó Martínez.

Coordinada por el Ministerio de Exteriores, la operación de retorno trajo de vuelta a 57 españoles. El intercambio de rehenes –20 israelíes por 2.000 presos palestinos– marca un frágil alto el fuego, pero Rigo advirtió: "El bloqueo persiste. Volveremos". En Palma, dos espontáneos proisraelíes interrumpieron el recibimiento, silenciados por cánticos propalestinos.