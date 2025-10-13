El secretario general de Hezbolá: La resistencia es una elección moral y cultural

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

En su discurso durante la ceremonia "Generaciones Sayyed" en el Estadio Deportivo Ciudad de Camille Chamoun en Beirut, donde más de 74.000 exploradores se reunieron para rendir homenaje al difunto secretario general de Hezbolá, Sayyed Hasán Nasralá, Qassem destacó: "Se reúnen en una de las escenas más puras. Los Exploradores Al-Mahdi son la luz de orientación para la juventud hacia el modelo educativo más elevado".

Qassem aseguró que, a pesar de todas las dificultades, persiste la esperanza de un futuro mejor, y elogió a los exploradores Al-Mahdi por su firmeza en el camino de la resistencia, según informó Al-Manar.

"Por resistencia entendemos aquí los ideales educativos, culturales, morales y políticos. La resistencia es la disciplina espiritual, la lucha contra el enemigo, la fe, la determinación, la firmeza, la dignidad y la independencia", precisó.

"Veo en ustedes la luz, la esperanza, los sacrificios, el servicio a la sociedad y el crecimiento de la juventud basado en la integridad", se dirigió el líder de Hezbolá a los Exploradores Al-Mahdi.

Naim Qassem concluyó su intervención con un consejo a los exploradores: "Tengan una fe sincera en Dios, sean obedientes con sus padres, persigan estudios religiosos y académicos, y formen parte de los soldados del Imam Mahdi (AS)".