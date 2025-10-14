El Ayatolá Isa Qasem: El pueblo bahreiní exige la restauración de sus libertades legítimas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El prominente clérigo bahreiní Ayatolá Isa Qasem ha reafirmado que el pueblo libre y digno de Baréin exige la liberación de sus hijos encarcelados y la restauración de las libertades que les fueron injustamente revocadas — derechos que les fueron arrebatados de manera indebida.

Él enfatizó que esta demanda no está basada en la sumisión o la humillación, sino que surge de su derecho natural, legal, humano y religioso a la libertad, la dignidad y el honor — sin buscar favores ni concesiones de nadie.

El Ayatolá Qasem aclaró que no se trata de una súplica por una libertad caritativa, sino de una exigencia legítima de libertades que han sido injustamente negadas y postergadas durante años. “La libertad es un regalo divino y un gran honor humano”, afirmó, “y nadie tiene el derecho de privar a otro de ella, salvo mediante un fallo claro y justo basado en la ley divina”. Señaló que los prisioneros en Baréin son aquellos que han sido detenidos por buscar justicia, oponerse a la opresión y defender los principios de promover el bien y prohibir el mal.

Advirtió que una sociedad donde se silencia la búsqueda de derechos y se extingue el movimiento por la responsabilidad moral es una sociedad que carece de dignidad, seguridad y paz.

El Ayatolá Qasem también reiteró que el movimiento de reforma en Baréin ha mantenido consistentemente métodos pacíficos desde sus inicios, a pesar de que la respuesta del gobierno ha estado marcada por la violencia, la profanación de lugares sagrados y la supresión generalizada de las libertades.

Gracias por la paciencia. Si hay algo más que ajustar, házmelo saber.