Petro acusa a EE.UU. y a Trump de usar la guerra contra las drogas como pretexto para la codicia petrolera

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una alocución presidencial emitida el viernes 17 de octubre, el mandatario Gustavo Petro ha arremetido contra la estrategia estadounidense en el Caribe, afirmando que los ataques con misiles que han causado muertes de pescadores en Trinidad y Tobago responden a una "codicia petrolera" para apoderarse de los recursos de Venezuela y Guyana, no a una lucha genuina contra el narcotráfico. "La excusa que se utiliza es la cocaína, y en la realidad es el mar petrolero que hay en Venezuela y Guyana", ha declarado, alertando sobre desapariciones sospechosas de colombianos en zonas costeras y exigiendo investigaciones.

Petro ha dirigido un llamado directo al presidente Donald Trump: "Le solicito contener su codicia petrolera; pensar en la humanidad y en una América grande donde los pueblos dialoguen". Ha enfatizado que el verdadero problema en EE.UU. es el fentanilo, no producido en Colombia, que cobra miles de vidas, mientras la cocaína colombiana se dirige principalmente a Europa.

El presidente ha exigido explicaciones a la DEA por el rol de su sistema penitenciario en formar capos colombianos que regresan al país: "Varios de los nuevos capos que hay en Colombia vienen de los Estados Unidos. Han estado presos allá". Además, ha celebrado la renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, como una rechazo ético a "crímenes de guerra", y ha cuestionado la descertificación de Colombia por Trump, pese a que su Gobierno ha incautado la mayor cantidad de cocaína en la historia: "¿Por qué nos descertificaron si hemos demostrado que somos el Gobierno que más ha incautado?".

Petro ha insistido en que EE.UU. manipula datos selectivamente para justificar sus intereses, ignorando que solo el 4 o 5% de la cocaína pasa por Venezuela hacia Norteamérica, y ha vinculado la violencia regional a mafias aliadas con políticas corruptas, no a los campesinos.