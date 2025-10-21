Reflexión amplia de las declaraciones del Líder de la Revolución en los medios mundiales; «¡El líder de Irán le dijo a Trump que continúe con sus fant

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La alusión del Líder Supremo de la Revolución a la «fantasía» del presidente de Estados Unidos respecto a la «destrucción de la industria nuclear de Irán», que hoy lunes —20 de octubre de 2025— abordó en el encuentro con los campeones de diversas disciplinas deportivas y los medallistas de las olimpiadas científicas mundiales, ha recibido una atención especial por parte de los medios internacionales y regionales.

La apelación del Líder Supremo de la Revolución a Donald Trump con la frase de que «has soñado que has destruido la capacidad nuclear de Irán» ha atraído la atención de muchas agencias de noticias y fuentes informativas.

La agencia Reuters, con el título: «Jamenei le dijo a Trump que continúe soñando», escribió: El Líder Supremo de Irán calificó las afirmaciones del expresidente de Estados Unidos sobre la destrucción de la industria nuclear de Irán como «irreales y vacías».

Esta agencia añadió: El líder de Irán rechazó la propuesta de Trump para negociar y, negando la destrucción de las capacidades nucleares de Irán por parte de Estados Unidos, dijo: Trump dice que es un negociador, pero si una negociación va acompañada de coacción y su resultado está predeterminado, esto no es una negociación, sino una imposición y un abuso de poder.

The Times of Israel también destacó la expresión de fantasía del Líder de la Revolución dirigida a Trump y escribió: Jamenei le dice a Trump que «sueñe» que ha destruido las capacidades nucleares de Irán.

El sitio web del periódico The Hindu abordó las declaraciones de hoy del Líder de la Revolución y escribió: Jamenei, líder de Irán, rechazó la propuesta de Trump para negociar y negó la destrucción de las capacidades nucleares de Irán por parte de Estados Unidos.

Este sitio web añadió: Jamenei dijo que «el presidente de Estados Unidos dice con orgullo que han bombardeado y destruido la industria nuclear de Irán. ¡Muy bien, permanece en tus sueños!»

i24News, que se emite desde los Territorios Ocupados, puso atención en la frase «continúe con sus fantasías» y escribió: [El Ayatolá] Jamenei ridiculizó la afirmación de Trump de haber destruido el programa nuclear de Irán.

Este sitio web informativo añadió: Teherán en ese momento admitió daños materiales, pero afirmó que sus instalaciones sensibles permanecieron intactas y que las actividades nucleares continúan «sin interrupción».

Al Arabiya calificó las declaraciones del Líder Supremo de la Revolución como «aumento de la tensión entre Teherán y Washington» y añadió: Estas declaraciones pueden hacer más difícil el proceso de cualquier negociación potencial entre los dos países.

Esta red saudí también se refirió a otra parte de las declaraciones del Líder de la Revolución y escribió: [El Ayatolá] Jamenei enfatizó que «la nación iraní no retrocede ante la presión».

Al-Monitor, un sitio web estadounidense, también destacó este título para las declaraciones del Líder Supremo de la Revolución: [El Ayatolá] Jamenei le dijo a Trump: sobre la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán «continúe con sus fantasías».

La mayoría de los medios occidentales consideraron las declaraciones de hoy del Líder Supremo de la Revolución como un indicador de la continuación de la política de resistencia y desconfianza hacia Estados Unidos, y leyeron esta reacción del Líder de la Revolución al presidente de Estados Unidos como una señal de una posición más dura de Teherán frente a cualquier retorno a las negociaciones nucleares.