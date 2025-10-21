Canadá amenaza con arrestar a Netanyahu por crímenes en Gaza si ingresa al país

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reiteró en una entrevista con Bloomberg que su país arrestará a Benjamín Netanyahu, de 75 años, si ingresa a territorio canadiense, cumpliendo así con la orden de la Corte Penal Internacional (CPI). “Canadá actuará de conformidad con el derecho internacional. Si ingresa, será arrestado”, afirmó, manteniendo la postura del anterior primer ministro, Justin Trudeau, desde noviembre de 2024, cuando la CPI emitió mandatos de captura contra Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra —como el uso del hambre como método— y de lesa humanidad durante la ofensiva israelí en Gaza, iniciada en octubre de 2023.

La CPI rechazó la semana pasada la apelación israelí, citando “motivos razonables” para responsabilizar a ambos por los crímenes cometidos hasta mayo de 2024, en un conflicto que ha causado la muerte de más de 68.000 palestinos. Israel, que no es miembro de la CPI, niega las acusaciones y rechaza la jurisdicción del tribunal, pero los 125 Estados parte, incluido Canadá, están obligados a ejecutar las órdenes si los acusados ingresan a su territorio.

Esta declaración sigue al reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de Canadá el 21 de septiembre de 2025 en la ONU, convirtiéndose en el primer país del G-7 en hacerlo, junto con otros Estados que replicaron la medida. Carney acusó al Gobierno de Netanyahu de sabotear la viabilidad de un Estado palestino, violando la Carta de la ONU. Canadá ha denunciado reiteradamente las violaciones israelíes, incluyendo el uso del hambre como “herramienta política”, y apoyó un embargo de armas en abril de 2025, comparando la invasión de Gaza con la agresión rusa a Ucrania.

Además, Israel enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciado por Sudáfrica, por violaciones a la Convención sobre el Genocidio de 1948, con medidas provisionales emitidas en 2024 que exigen cesar los actos genocidas y permitir la ayuda humanitaria.