Irán: EEUU y su proxy, Israel, son responsables de crisis regional

“Rechazo categóricamente las acusaciones infundadas presentadas por el representante de Estados Unidos. La política exterior de la República Islámica de Irán se basa en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la buena vecindad”, destacó el jueves el embajador de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Said Iravani, en la sesión del Consejo de Seguridad, en respuesta a las acusaciones de Michael Waltz, el representante de EE.UU. ante la ONU, contra Teherán.

Confirmó que “de hecho, es la presencia militar ilegal y las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos las que han intensificado los conflictos y la inestabilidad en nuestra región. Irán siempre ha mostrado su disposición al diálogo justo y genuino”.

El embajador iraní remarcó que “además, la narrativa falsa sobre las fuerzas subsidiarias de Irán es simplemente un intento deliberado de desviar la atención del verdadero origen de la inestabilidad regional: Estados Unidos y su apoyo incondicional a su fuerza subsidiaria (proxy, en inglés) en la región, el régimen sionista, lo que ha facilitado la continuación de sus agresiones, crímenes y ocupación”.

Agregó que “Washington, al obstaculizar repetidamente la implementación de las misiones del Consejo de Seguridad, se ha convertido en cómplice de estos crímenes y tiene una responsabilidad legal y ética directa por su continuidad”.

Iravani recalcó que “el régimen israelí se ha convertido en una amenaza abierta y grave para la paz y la seguridad regional e internacional. Durante dos años, el pueblo de Gaza ha estado expuesto a una guerra sin precedentes y de carácter genocida por parte de este régimen. Durante este período, Israel ha llevado a cabo bombardeos organizados, indiscriminados y desproporcionados contra la población civil”.

“Más de 68 000 palestinos inocentes han perdido la vida, miles permanecen desaparecidos y más de 20 000 niños han muerto. Todas las infraestructuras esenciales han sido destruidas: hospitales, escuelas y sistemas de agua se han convertido en escombros. Gaza se ha transformado, en efecto, en una tierra devastada; una realidad que constituye una prueba viva de la total impunidad existente. Con el fin de las operaciones militares en Gaza, el mundo apenas comienza a comprender la magnitud completa de la tragedia que el régimen ha dejado en la Franja”, añadió.

Aseveró que “la República Islámica de Irán también ha sido blanco directo de las agresiones del régimen sionista. Entre el 13 y el 24 de junio de 2025, dicho régimen llevó a cabo ataques extensos y sin precedentes contra zonas residenciales, hospitales y las instalaciones nucleares de carácter pacífico que se encuentran bajo la supervisión plena la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), sin provocación ni pretexto alguno”.