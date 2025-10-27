Tahereh Saffarzadeh: erudita iraní pionera en la traducción al inglés del Corán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Saffarzadeh (1936-2008) no solo fue una celebrada figura literaria, sino también una pionera en el campo académico de la traducción.

Su logro más notable, publicado en 2001, es una edición trilingüe del Sagrado Corán.

Este volumen, que presenta el original árabe junto con traducciones al persa y al inglés, fue la culminación de tres décadas de investigación dedicada a los textos islámicos y a la teoría de la traducción.

En reconocimiento a esta formidable contribución, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán le otorgó el título de Sierva del Corán.

El prominente erudito Bahauddin Khorramshahi avaló la obra, afirmando que no se trata meramente de una traducción; se considera una forma de investigación en traducción.

Él enfatizó que su claridad la hace accesible a un amplio público y señaló que cuenta con un fuerte respaldo científico, clasificándola entre las mejores traducciones del Corán disponibles.

Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Irán, ganándose el reconocimiento de organismos internacionales como la Asociación de Escritores Afroasiáticos en 2006.

Tras su fallecimiento, el Líder Supremo, el ayatolá Seyed Alí Jameneí, rindió tributo a su significativo estatus, destacando que Saffarzadeh poseía un rango poético muy alto y prominente, así como un dominio superior del lenguaje.