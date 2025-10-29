¡Miles de mártires bajo escombros en Gaza: Defensa Civil exige acción mundial inmediata!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Ante la continuación de los crímenes del régimen sionista en la Franja de Gaza, miles de ciudadanos de esta región continúan sus protestas por la situación de los cuerpos de los mártires y sus familias. También protestan por el apoyo mundial a los ocupantes en relación con los cuerpos de los prisioneros israelíes y exigen atención a la situación de sus propias víctimas.

A dos años de la guerra genocida de Israel, cientos de cuerpos de mártires permanecen esparcidos en las calles y plazas públicas, y miles de cuerpos más están sepultados bajo los escombros de las casas destruidas. Las familias no pueden sacarlos debido a la escasez de equipos y la debilidad de las instalaciones.

Pérdidas humanas y materiales catastróficas

Mahmoud Basal, portavoz de la «Defensa Civil» en la Franja de Gaza, anunció que esta organización ha estado en estado de alerta desde el momento en que comenzó la guerra y ha prestado servicios a los ciudadanos y salvado sus vidas día y noche.

Destacó que en este sentido, 500 personas del personal de esta organización han resultado afectadas, incluyendo 140 mártires y 350 heridos.

Basal enfatizó en una entrevista con Al-Akhbar que los ocupantes israelíes han violado las leyes internacionales que protegen a los civiles y a los proveedores de servicios humanitarios.

Estimó las pérdidas materiales sufridas por la organización «Defensa Civil» en aproximadamente el 90 por ciento.

Un plan para extraer los cuerpos

Basal reveló que casi 15.000 cuerpos de mártires están esparcidos en la Franja de Gaza, y de este número, 10.000 cuerpos están bajo los escombros de los edificios destruidos. Expresó que se había elaborado un plan para extraer los cuerpos, pero la reanudación de la guerra impidió su ejecución.

Este plan incluye el suministro de equipos necesarios para la búsqueda de los cuerpos y ropa protectora para los miembros de la «Defensa Civil», pero debido a la no implementación del protocolo humanitario por parte de los ocupantes, este plan se ha pospuesto.

La obstinación de los ocupantes

Basal señaló la falta de cooperación de las fuerzas ocupantes en la entrada de equipos y maquinaria necesarios para la «Defensa Civil» y enfatizó que ninguno de los equipos necesarios para este trabajo ha entrado en la Franja de Gaza.

Agregó: «De acuerdo con un acuerdo previo, 9 bulldozers antiguos entraron en la Franja, que el ejército ocupante destruyó».

A pesar de estos obstáculos, los equipos de la «Defensa Civil» han logrado, desde la suspensión de la guerra, extraer a 450 mártires de las áreas bajo control del ejército ocupante. Basal describió la misión de extraer los cuerpos como «compleja y difícil» y dijo que hasta ahora se han extraído casi 53.000 cuerpos, pero aún muchos cuerpos están esparcidos en varias áreas de la Franja.

Llamado a la acción mundial

Basal pidió a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego que intervengan de inmediato y presionen a los ocupantes para que implementen el protocolo humanitario. Exigió la entrada de equipos necesarios para cumplir con la tarea humanitaria y preservar la dignidad de los mártires.

Finalmente, miles de ciudadanos de Gaza, al expresar su oposición a los crímenes de Israel y la indiferencia de la comunidad mundial hacia la situación de los cuerpos de los mártires, exigieron una acción inmediata para devolver los restos de sus seres queridos a sus familias. Más de 10.000 mártires aún permanecen sepultados bajo los escombros desde hace dos años y no se ha tomado ninguna medida al respecto.