Israel sigue violando el acuerdo: Mata a 109 palestinos en 24 h

Según informes de medios palestinos, el ejército de Israel ha lanzado varios ataques aéreos pesados en la madrugada de este jueves contra áreas orientales de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza. Según reportes, más de 10 bombardeos consecutivos han sacudido la ciudad en pocas horas, con explosiones escuchadas en toda la zona.

Simultáneamente, tanques y vehículos blindados israelíes han abierto fuego de artillería pesada hacia áreas residenciales en el este de Gaza. Las fuerzas de ocupación también han demolido múltiples viviendas de civiles en la misma zona en menos de una hora, en una escalada de violencia.

Los informes dan cuenta asimismo de un constante tiroteo por parte de la artillería israelí en el noreste de Jan Yunis y en las áreas de Man, Sheij Naser y Joret al-Lout, al sur de la ciudad.

Si bien el alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) este mes ha brindado un respiro, las repetidas violaciones israelíes mantienen a los palestinos en constante temor a nuevos ataques.

El régimen sionista mató a al menos a 109 palestinos, entre ellos 52 niños y 23 mujeres, en las últimas 24 horas, la mayoría el miércoles. La agresión israelí ha tenido como blanco también viviendas y campamentos de desplazados en todo el enclave.

El martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ordenó al ejército reanudar los bombardeos en Gaza, empleando como excusa un supuesto intercambio de disparos con combatientes palestinos en Rafah. HAMAS rechazó la acusación.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 211 personas han muerto y 597 han resultado heridas en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre.

Fuentes médicas anunciaron que el número de muertos por la agresión israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ascendía a 68 531, la mayoría niños y mujeres, además de 170 402 heridos. Varias víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, y los equipos de rescate y ambulancias enfrentan grandes dificultades para llegar hasta ellas.